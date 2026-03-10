Baja 61% el promedio diario de homicidio doloso en el Estado de México en los últimos 17 meses

El delito de homicidio doloso en el Estado de México registró una disminución de 61 por ciento en su promedio diario durante los últimos 17 meses, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según los datos dados a conocer, la entidad también reportó una reducción de 39 por ciento en este delito durante los meses de enero y febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025. Con ello, el Estado de México se ubicó en el lugar 11 a nivel nacional en el promedio diario de homicidios dolosos.

En el caso específico de febrero, la entidad descendió al séptimo lugar nacional en el promedio diario de este delito, de acuerdo con la información difundida en el informe federal.

Autoridades estatales atribuyeron estos resultados a la estrategia de seguridad que se coordina en la denominada Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En este espacio se realizan reuniones periódicas para revisar la incidencia delictiva y coordinar acciones de prevención y combate a los delitos de alto impacto, a través de operativos, labores de inteligencia y despliegues focalizados.