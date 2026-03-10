Casas de cultura de Cuauhtémoc ofrecen actividades culturales gratuitas durante marzo

Cuauhtémoc alista actividades culturales y de capacitación rumbo al 8M

La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante marzo se realizarán diversas actividades culturales gratuitas en sus casas de cultura, como parte de la programación impulsada por la Dirección de Cultura y Educación de la demarcación.

De acuerdo con el gobierno encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la cartelera incluye exposiciones artísticas, actividades formativas, conferencias y presentaciones musicales abiertas al público.

Las exposiciones disponibles son la muestra de Nicol Salazar en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, la cual permanecerá abierta hasta el 26 de marzo con entrada libre. También se presenta la exposición “Distintas miradas, una sola fuerza”, que podrá visitarse hasta el 27 de marzo en las casas de cultura Santa María la Ribera y San Rafael.

En la Casa de Cultura Jesús Romero Flores se exhibe la exposición “Taller de Esmaltes”, de Ale Pineda en colaboración con la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, disponible al público hasta el 27 de marzo.

La agenda también contempla actividades orientadas al bienestar y la formación. El martes 10 de marzo se impartirá una clase abierta de yoga de 9:00 a 10:00 horas en la Casa de Cultura San Rafael. Un día después, el miércoles 11 de marzo, la Casa de Cultura Romita albergará la conferencia “Perseverancia y entusiasmo”, programada de 12:00 a 14:00 horas.

Ese mismo miércoles, en la Casa de Cultura Alfonso Reyes, se realizará la plática “Derecho de las personas mayores”, de 11:30 a 13:00 horas, con el objetivo de ofrecer información y orientación sobre los derechos de este sector de la población.

Las actividades continuarán el sábado 14 de marzo con la presentación musical “Del alma al micrófono”, organizada con motivo del Día de las y los Cantantes. El evento se llevará a cabo de 16:00 a 18:00 horas en la Casa de Cultura Santa María la Ribera.

La alcaldía indicó que la cartelera cultural completa puede consultarse a través de las redes sociales oficiales de la demarcación, donde se difunden fechas, horarios y sedes de las distintas actividades programadas.