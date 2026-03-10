Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental en la ZMVM

Hoy No Circula | miércoles 25 de febrero (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus medidas para el 11 de marzo del 2026.

Explicaron que la estabilidad atmosférica seguirá de moderada a fuerte y el viento será débil, factores que en conjunto con la radiación solar intensa, propiciarán concentraciones de ozono dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire en el Valle de México.

El 11 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas: