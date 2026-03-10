Cuajimalpa impulsa a mujeres emprendedoras con feria económica

Anuncian feria económica en Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa realizará este miércoles la Feria de la Mujer Emprendedora, un encuentro destinado a impulsar y visibilizar proyectos productivos encabezados por mujeres de la demarcación.

El evento se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía, ubicada en Avenida Juárez, donde se espera la participación de alrededor de mil asistentes, entre emprendedoras, vecinas y visitantes interesados en conocer y adquirir productos elaborados por mujeres de la zona.

Las actividades iniciarán a partir de las 10:00 horas con la apertura de stands y la exposición de productos, además de espacios de venta, networking y talleres de emprendimiento orientados al fortalecimiento económico con perspectiva de género.

El programa contempla también pláticas sobre empoderamiento y liderazgo, con el fin de impulsar a mujeres que buscan desarrollar o consolidar sus propios negocios.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezará el acto protocolario de inauguración.

La feria busca fortalecer la economía local y generar redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, mediante la promoción de sus productos y el acceso a herramientas para el crecimiento de sus negocios.

El gobierno de la demarcación extiende la invitación a las personas interesadas en impulsar sus negocios o adquirir productos elaborados por productoras de la zona.