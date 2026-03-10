Desmantelan a la banda del “Ronny”, extranjeros que roban casas por “La Patrona”

Detenido Adrián David Villegas Mora. (SSC)

Adrián David Villegas Mora de 28 años de edad, originario de Venezuela, integrante de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación mediante el modus operandi “La Patrona”, asi como a la venta y distribución de armas y al narcomenudeo con operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.

Este criminal trabaja para “El Ronny”, líder de la célula delictiva.

Veinticuatro horas antes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Ronny Antonio Marcano Gómez de 34 años de edad, alias “El Ronny”.

Fue detenido junto a Jhorianna Klismar “N”, ambos ciudadanos extranjeros, con droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo que utilizan en los ilícitos para trasladarse.

Se les relaciona con el robo bajo este modus operandi en la casa de la actriz y cantante Susana Zavaleta, ocurrido el 26 de octubre de 2025 en la colonia Chimalistac, de la alcaldía Álvaro Obregón.

En la calle Anconitanos, de la colonia Primera Victoria, de la alcaldía Álvaro Obregón, Adrián David se encontraba en una motocicleta y al notar la presencia policial, tiró al suelo una bolsa y trató de alejarse del sitio.

De inmediato, los policías se acercaron a él y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le aseguraron 183 bolsitas con marihuana, 96 envoltorios en papel color blanco con cocaína en piedra, 14 cartuchos útiles, dinero en efectivo, un equipo de telefonía móvil y la motocicleta color negro con franjas verdes.