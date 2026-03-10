EdoMéx recauda más de 4 millones de pesos

Contribuyentes cumplen con sus obligaciones vehiculares

El Gobierno del Estado de México reportó una recaudación de más de 4 millones de pesos al cierre del primer bimestre, logró que ha sido atribuido a la simplificación de trámites, incentivos del Paquete Fiscal y la participación ciudadana.

La Secretaria de Finanzas ha informado que más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante este primer bimestre.

A su vez, la secretaria invita a la población a realizar las regularizaciones para obtener el beneficio de hasta el 100 por ciento de subsidio en el pago de la tenencia, cuya actualización ahora cuenta con el pago de refrendo, tenencia y tramites vehiculares a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas de créditos participantes, pago libre de cargos adicionales.

El programa tendrá vigencia hasta el 6 de abril de 2026, y se ofrece para vehículos cuyo valor no exceda los 638 mil pesos en automóviles, motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido, cuyas placas sean de 2021 o posteriores y placas inferiores a 2020 recibirán un subsidio del 50 por ciento.

Las autoridades correspondientes han informado que 74 mil vehículos han aprovechado el 100 por ciento de subsidio en tenencia y condonación total al matricularse en la entidad.

Los trámites pueden realizarse en línea, y para más información comunicarse al 800 715 43 50, número de Atención Ciudadana y al 722 2174 29 92 para denunciar cualquier irregularidad.