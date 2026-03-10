Identifican a 5 cuerpos de los 25 hallados en fosa común del Panteón Dolores

Búsqueda Trabajos de recuperación de cuerpos en la fosa común del Panteón Dolores. (FGJCDMX)

Instituciones que integran el Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México informaron la confirmación de cinco identidades de los restos 25 humanos hallados en la fosa común del Panteón Dolores.

Tras la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes, realizada del 18 al 27 de noviembre de 2025, las autoridades detallaron avances en los procesos de análisis e identificación derivados de los trabajos forenses realizados durante esta intervención.

De acuerdo con la información presentada, adicionalmente, seis individuos cuentan con hipótesis de identidad que podrán confirmarse una vez concluido el proceso de búsqueda de familiares y la confronta genética correspondiente.

Durante las jornadas de intervención se recuperaron inicialmente 23 individuos de la Línea 2BIS de la Fosa 26, que fueron trasladados al ISPCF para su análisis por un equipo técnico multidisciplinario de especialistas en genética, antropología y criminalística.

Como resultado de los estudios realizados en laboratorio, fue posible identificar dos individuos adicionales —ambos fetos— a partir de los elementos recuperados durante la excavación; con ello, el total de individuos recuperados en esta primera fase se actualizó a 25. De este total, cinco corresponden a fetos; mientras que de los otros 20, 18 son hombres y dos son mujeres, con un rango de edad que va de los 15 a los 75 años.

Las autoridades mencionaron que los perfiles genéticos de los individuos que aún no cuentan con hipótesis de identidad serán incorporados a las bases de datos de la Ciudad de México para su confronta con registros de personas desaparecidas. Asimismo, mediante mecanismos de coordinación interinstitucional, estos perfiles serán compartidos con entidades del área metropolitana para ampliar las posibilidades de identificación.

“Los trabajos realizados en el Panteón Civil de Dolores forman parte de una intervención técnica, humanitaria y forense orientada a localizar, recuperar, analizar e identificar elementos óseos de personas fallecidas que fueron inhumadas en fosas comunes, con el propósito de restituirlos de manera digna a sus familias”, comentó el Gabinete de Búsqueda de Personas.

Para dar continuidad a las labores de búsqueda, el próximo 17 de marzo iniciará la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en la Línea 2BIS de la Fosa 26 del Panteón Civil de Dolores, donde se dará seguimiento a los trabajos de excavación y recuperación.

“Al igual que en las jornadas anteriores, familiares de personas desaparecidas, colectivos y personas expertas independientes podrán participar como observadores del proceso, con el fin de garantizar transparencia, acompañamiento y participación activa durante las labores de recuperación e identificación”, afirmaron autoridades.