Inician investigaciones por colapso en obra de demolición en la colonia Tránsito

Colapsa edificio en colonia Tránsito

Autoridades de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del derrumbe registrado en un edificio en proceso de demolición ubicado en San Antonio Abad número 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, accidente que dejó tres trabajadores fallecidos y uno más lesionado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del colapso y deslindar responsabilidades entre los particulares involucrados en la obra.

La mandataria capitalina confirmó que en el lugar murieron tres trabajadores, mientras que otro fue rescatado con vida por los cuerpos de emergencia y trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde se reportó fuera de peligro.

Clara Brugada señaló que el Gobierno capitalino mantiene comunicación con los familiares de las víctimas, quienes provienen de fuera de la ciudad, y que a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se les brinda acompañamiento y apoyo logístico durante el proceso posterior al accidente.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el deslinde de responsabilidades y que se haga justicia. No puede haber impunidad”, afirmó la jefa de Gobierno.

El titular de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, explicó que el inmueble había sido catalogado como de alto riesgo desde 2018, luego de que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México determinara que presentaba daños estructurales derivados de los sismos de 2017, por lo que se ordenó su demolición total.

De acuerdo con el funcionario, el 2 de junio de ese mismo año el Comité de Emergencias de Protección Civil notificó al propietario del inmueble sobre la necesidad de realizar la demolición debido al peligro que representaba para la población y los edificios colindantes.

Posteriormente, en noviembre de 2020, los dueños constituyeron el fideicomiso denominado “777 San Antonio Abad” con el objetivo de gestionar los trámites y ejecutar la demolición del inmueble.

Detalló que en julio de 2025 el representante legal del fideicomiso solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación de facilidades administrativas previstas en la Ley para la Reconstrucción, mecanismo destinado a agilizar intervenciones en inmuebles afectados por los sismos de 2017.

Tras revisar la solicitud, la Comisión determinó que procedía otorgar dichas facilidades con el objetivo de mitigar el riesgo estructural que representaba el inmueble; sin embargo, subrayó que esto no exime a los particulares de cumplir con todas las normas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

El secretario explicó que, al tratarse de una obra realizada con recursos privados, la responsabilidad de ejecutar correctamente la demolición recae en los propietarios y en la empresa encargada, quienes deben contar con un Director Responsable de Obra y cumplir con las medidas de protección civil, seguros de responsabilidad y programas de demolición avalados técnicamente.

También recordó que las alcaldías tienen facultades de verificación para supervisar que las obras y demoliciones se realicen conforme al Reglamento de Construcciones y pueden ordenar medidas de seguridad o incluso suspender trabajos cuando se detecten riesgos para la población o inmuebles vecinos.

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Cuauhtémoc informó a la Comisión de Reconstrucción en noviembre de 2025 que tenía conocimiento del inicio de los trabajos de demolición en el predio referido.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, destacó que en las labores de rescate participaron alrededor de 400 elementos de distintas dependencias, entre bomberos, rescatistas, policías, paramédicos, personal de salud y binomios caninos de corporaciones federales y locales.

Las autoridades señalaron que los trabajos de búsqueda y rescate se realizaron bajo el Sistema de Comando de Incidentes y concluyeron aproximadamente 20 horas después del colapso.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que los resultados de los peritajes y de la investigación ministerial serán dados a conocer conforme avancen las indagatorias, con el objetivo de determinar las causas del derrumbe y las responsabilidades correspondientes.

Además, la jefa de Gobierno adelantó que se solicitará a las alcaldías reforzar los mecanismos de supervisión de obras de demolición en la capital para prevenir incidentes similares.