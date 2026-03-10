Morena propone declarar el 6 de mayo como Día de las Mujeres Parteras en la CDMX

Legisladoras de Morena acompañadas de parteras de distintas alcaldías de la CDMX (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para declarar el 6 de mayo de cada año como el “Día de las Mujeres Parteras”, con el fin de reconocer su labor y cuidados durante los procesos de parto y postparto; sus conocimientos y contribución para preservar las tradiciones y la cultura del país.

La promovente de la iniciativa fue la coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo, quien acompañada de mujeres parteras de diferentes alcaldías y de otras entidades federativas reconoció la labor que desempeñan.

“Si reconocemos un día a las mujeres parteras en la Ciudad de México, estamos abriendo el camino de uno de los sectores más nobles y con mayor historia en nuestra cultura. Estamos valorando el trabajo de ellas y agradeciendo los cuidados que brindan en cada parto y después de él, porque también brindan atención a las niñas y niños desde su cultura y desde su saber”, puntualizó.

La legisladora destacó que declarar dicho día marcará el inicio de garantizar el acceso al derecho a la salud; a los derechos a la identidad cultural y la integridad personal. Así como a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes, jóvenes y adultas.

Bravo explicó que las parteras no sólo realizan un trabajo altamente especializado, sino también se convierten en verdaderas aliadas de las mujeres en el momento de su proceso de parto.

“Con la declaración del 6 mayo como el Día de la Mujer Partera en la Ciudad de México, estaremos dándole el valor a su trabajo, que no es cosa menor”.

Para finalizar, señaló que las parteras han permitido erradicar una de las violencias más frecuentes, la violencia obstétrica. Porque, mencionó, que los factores que más suelen ocurrir en un parto son mortalidad materna, riesgos y complicaciones en la práctica de cesáreas, maltrato y violencia obstétrica.