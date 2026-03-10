Piden ayuda a Brugada para mejorar seguridad de trabajadores de limpia y servicios urbanos

Mariana Quiroz es una extrabajadora de grupos de limpieza y servicios urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno local, ella, fue parte de las casi 3 mil personas que pertenecen a las brigadas que operan en toda la ciudad bajo un esquema de programa de apoyo económico llamado “Transformando la Capital: servicios públicos cercanos a la gente, 2026″.

La extrabajadora hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que ayude a los trabajadores adscritos a este programa (que inició en junio de 2025) y mejoren las condiciones de este tipo de trabajadores debido a que cuentan con nulas garantías de seguridad, tanto laboral como social, y las autoridades de la dependencia han hecho oídos sordos a la situación.

Mariana Quiroz detalló que el programa surgió para ayudar a 6 mil trabajadores despedidos que fueron contratados, para atender las vialidades, por empresas como Grupo Femaya, Jardines y Transportes Lujambio, Kaab Mantenimiento y Servicios, Grupo Benj, GNSY Ingeniería, entre otras.

Pero la desventaja es que quienes pertenecen a dicho programa son obligados a firmar cartas compromiso en las que la dependencia local se deslinda de toda relación laboral.

Los trabajadores generales, la mayoría personas entre 50 y 65 años de edad, deben de cumplir con largas jornadas de trabajo que van de 8:00 horas a 20:00 horas o más; su salario fue reducido este año, de 9 mil pesos que recibían, ahora su pago es de 8 mil 500, menos de lo que indicia la legislación sobre el salario mínimo, y además se exponen al portar uniformes de color guinda, aunque recientemente les entregaron chalecos de colores fluorescentes.

Por lo anterior, Mariana acudió a las audiencias ciudadanas del Gobierno de la ciudad a exponer la situación —ella mostró los folios de atención—, incluso, pidió justicia a sus tres compañeros fallecidos por incidentes viales. También acudió a la Contraloría, pero no ha obtenido respuesta.

Asegura que también reportó la situación con la titular de la Secretaría del Trabajo, pero fue ella quien le afirmó que la mandataria local “seguramente no estaba al tanto de dichas condiciones”.

Mariana reveló que luego de alzar la voz, simplemente no fue requerida nuevamente para renovar el programa, “no hay nada peor que ese silencio, porque ya no recibí respuesta por pedir lo que para nuestro trabajo se requiere”, lamentó.

Además aseguró que en la Secretaría de Obras siempre la trataron muy bien al momento de hacer una solicitud, pero nunca eran concedidas, “y esa omisión es lo que más duele”, dijo.

Busca MC garantizar prestaciones laborales para personas trabajadoras del GCDMX

Tras lo anterior, la legisladora Paty Urriza, integrante de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, propuso una iniciativa para modificar el numeral 4 del apartado C, del artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para garantizar las prestaciones laborales para todas las personas trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México.

Paty Urriza destacó que dicho acompañamiento va en consonancia con las causas laborales que impulsa su bancada y en continuación al exhorto realizado en el 2025 por el cambio de uniformes de dichas brigadas.

Destacó que los trabajadores urbanos son quienes sostienen la ciudad y sin ellos, las y los capitalinos no podrían transitar, vivir y disfrutar la ciudad.

“Creo que esto debería de ser un escándalo, ya que tenemos un grupo parlamentario mayoritario y un partido en el poder que se ha declarado defensor de las causas de las y los trabajadores de nuestro país y hoy verificamos que, en los hechos, son todo lo contrario; son los principales abusadores y explotadores laborales que tenemos en la ciudad”, indicó.