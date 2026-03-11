Despenalización total del aborto queda fuera de la agenda feminista de Morena

ILE fuera del Código Penal Mujeres exigen que el aborto quede fuera del código penal (Giovanna Morales Góme/Giovanna Morales Gómez)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda feminista, orientada a avanzar hacia una ciudad más justa e igualitaria para las capitalinas; aunque se basa seis ejes clave, no se incluyó la despenalización total del aborto, pese a que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró recientemente que el órgano legislativo discute el tema (que pasó a ser analizado desde noviembre del 2024).

Se trata de un dictamen aprobado por las Comisiones de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia, pero que se quedó en pausa.

Desde el 2007 en la capital el aborto está permitido siempre y cuando sea antes de la semana 12 de gestación; con la iniciativa en pausa se busca que sea permitido incluso después de dicho periodo.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género detalló que los seis ejes son: el Sistema de Cuidados; movilidad segura e igualitaria; vidas completamente libres de violencia y discriminación; divorcios justos con perspectiva de género; trabajo digno y libre de violencias; y las mujeres al centro de la salud.

Entre las propuestas destaca la creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, así como el reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano en la Constitución de la Ciudad.

En materia de movilidad segura e igualitaria, la agenda propone incorporar el principio de igualdad sustantiva en la Ley de Movilidad, así como establecer diagnósticos obligatorios de movilidad con enfoque de género y de cuidados, que permitan identificar zonas de riesgo, horarios críticos y modalidades de transporte donde se registran mayores incidencias de violencia contra las mujeres.

La agenda también plantea reformas para garantizar vidas completamente libres de violencia y discriminación. Entre ellas, la tipificación del delito de acecho, la tipificación del retiro de preservativo sin consentimiento (stealthing) y la reforma del tipo penal de violación para colocar el consentimiento en el centro de la definición jurídica de la violencia sexual.

En el ámbito de la justicia familiar, se impulsarán divorcios con perspectiva de género, mediante el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como aportación equivalente a la económica en la división de bienes, así como la tipificación del fraude alimentario para evitar que deudores alimentarios oculten bienes con el fin de evadir el pago de pensiones.

En materia de salud, se proponen acciones para colocar a las mujeres en el centro de las políticas sanitarias, como el reconocimiento constitucional del derecho a la gestión menstrual digna, la promoción de una menopausia digna mediante acceso a información y servicios de salud adecuados, y la declaratoria del 5 de mayo como Día de la Mujer Partera, en reconocimiento a la labor histórica de las parteras.