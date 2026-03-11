Asegura Ecatepec a 11 presuntos invasores; suman 29 detenidos

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y de la Fuerza de Tarea Marina desplegaron un operativo para apoyar a personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de México en el traslado de 11 individuos señalados como probables integrantes de bandas dedicadas a la invasión de propiedades. Con esta acción, la corporación municipal acumula 29 detenciones en lo que va del año por su presunta participación en el delito de despojo, de acuerdo con informes oficiales.

Los presuntos responsables fueron asegurados por la policía local en dos incidentes distintos, luego de que ingresaron de manera ilegal a dos viviendas ubicadas en las colonias Luis Donaldo Colosio y Valle de Aragón. En este último caso, el inmueble se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía mexiquense y los implicados habrían quebrantado los sellos de aseguramiento colocados previamente por las autoridades.

En el primer hecho, elementos del Sector 1 detuvieron a siete hombres y una mujer después de que irrumpieran por la fuerza en un domicilio. Durante una revisión preventiva, los oficiales les decomisaron un chaleco balístico de color negro, dos armas de fuego con cartuchos útiles y un panel balístico, lo que derivó en su inmediata presentación ante las autoridades ministeriales.

Los detenidos en esta acción fueron identificados como Ernesto “N”, Johan José “N”, Juan Alberto “N” —de origen venezolano—, Eber Elías “N”, Erika Margarita “N”, Pablo Iván “N”, Alberto “N” y Neftali “N”. Todos ellos quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Despojos para que se determine su situación jurídica y se deslinden responsabilidades por los hechos que se les imputan.

Uno de los asegurados, Neftali “N”, quien es señalado como líder de mototaxistas en la región, contaba con una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2023, girada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, este individuo también estaría presuntamente vinculado al grupo delictivo conocido como USON y se le relaciona con actividades de cobro de cuotas a comerciantes y taxistas, así como con incendios de establecimientos comerciales.

En un segundo operativo, policías del Sector 23 ingresaron a un inmueble ubicado en la colonia Valle de Aragón, el cual se encontraba asegurado por la Fiscalía mexiquense por el delito de despojo. En el lugar fueron detenidos Edgar Tomás “N”, Cristopher Enrique “N” y Edwin Hasam “N”, quienes habrían quebrantado los sellos de protección para apoderarse ilegalmente de la propiedad.

Los tres individuos fueron ingresados al reclusorio correspondiente mientras se definen las responsabilidades legales en su contra. La Fiscalía Especializada continúa con las indagatorias para determinar si estos detenidos forman parte de una red más amplia dedicada a la usurpación de inmuebles en diversos puntos del municipio.

Las autoridades municipales han señalado que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para combatir el despojo de propiedades, un delito que ha generado tensión entre vecinos y ha afectado a familias que ven vulnerado su patrimonio. La coordinación entre fuerzas estatales, federales y municipales se mantiene activa para identificar y capturar a más implicados en estas prácticas ilegales.