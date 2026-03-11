Contingencia Ambiental CDMX y EDOMEX: se mantiene fase 1 este miércoles 11 de marzo por mala calidad del aire

Contingencia Ambiental Autoridades capitalinas activaron la Fase I de la contingencia ambiental por la calidad del aire. En imagen aspectos panorámicos de la ciudad desde la alcaldía Gustavo A Madero. (Rogelio Morales Ponce)

La Contingencia ambiental se mantiene en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana luego que se activara desde este martes 10 de marzo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó que continúan las concentraciones de ozono en la zona del Valle de México. De continuar esta situación en las próximas horas, el programa de Doble Hoy No Circula se mantendría vigente también para este jueves 12 de marzo.

Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental | miércoles 11 de marzo

Por medio de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a las 10:00 horas que la situación de contingencia se mantiene vigente hasta el momento con el objetivo de salvaguardar la salud de la ciudadanía y reducir los niveles de contaminación vigentes en la capital y la zona metropolitana.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/1XAzxbgS7d pic.twitter.com/62lT0Xfwi5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 11, 2026

De igual forma, señalaron que las condiciones de aumento de temperatura, junto con la poca presencia de viento en los días recientes, han favorecido la formación y acumulación de ozono, lo que mantiene una mala calidad del aire.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 12 de marzo?

En caso de que la situación continúe de esta manera, las autoridades mantendrán vigente el programa de restricciones vehiculares extraordinario con el Doble Hoy No Circula. En caso de que sea así, los vehículos que no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas serán:

Todos los autos con engomado verde, incluidos los 0 y 00 (placas terminadas en 1 y 2)

Todos los autos con holograma de verificación 2

Autos con holograma de verificación 1 con placas terminadas en: 1,2,3,5,7 y 9

Las autoridades capitalinas estarán informando a las 16:00 horas si la situación de contaminación se mantiene vigente.