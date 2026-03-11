Detienen a hombre armado tras ser acusado de agredir a su pareja en Texcoco

Elementos de seguridad que participan en el operativo “Estrategia Zona Oriente”, en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a un hombre señalado por presuntamente agredir física y sexualmente a su pareja, además de amenazarla con un arma de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los elementos realizaban patrullajes preventivos, disuasivos y de reacción como parte de las acciones de vigilancia implementadas en la región para proteger la integridad y el patrimonio de la ciudadanía.

Durante el recorrido, una mujer de 38 años de edad interceptó a las unidades policiales para solicitar ayuda. La denunciante señaló que su esposo la había agredido físicamente y abusado sexualmente, además de amenazarla con un arma de fuego que tenía en su poder.

Tras recibir el reporte, los elementos iniciaron la búsqueda del presunto responsable en la zona. Minutos después lograron ubicar y asegurar al hombre señalado por la víctima.

El sujeto fue identificado como José de Jesús “N”, de 35 años de edad, quien al momento de su detención tenía a la vista un arma larga de color dorado y un cargador.

Los policías procedieron a asegurar el arma y detener al individuo conforme a los protocolos de actuación. Durante el procedimiento, los elementos le informaron que su conducta podría constituir un delito y le hicieron saber los derechos que la ley le otorga.

Posteriormente, el detenido fue trasladado junto con el arma asegurada a las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en Texcoco, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la mujer que denunció la agresión fue canalizada a la Policía de Género de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, donde se le brindó asesoría legal y acompañamiento para presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, autoridades informaron que la víctima recibirá apoyo psicológico y seguimiento por parte de las áreas especializadas, con el objetivo de atender las afectaciones derivadas de los hechos denunciados.

El operativo “Estrategia Zona Oriente” forma parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en distintos municipios de la región, con el fin de prevenir delitos y atender situaciones que pongan en riesgo a la población.