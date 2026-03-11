Iluminan el Zócalo capitalino en homenaje a la lucha de las mujeres

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México se iluminó la noche con mosaicos luminosos dedicados a la lucha histórica de las mujeres, en un acto encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien anunció que esta iluminación se realizará cada mes de marzo como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

Se trata de un reconocimiento a las generaciones de mujeres que han impulsado la ampliación de derechos y la igualdad en la vida pública.

“Cada luz que vemos encendida es un recordatorio de que la lucha de las mujeres no está en la sombra, está en el centro de la vida pública, en el centro de nuestra democracia y en el centro de nuestra historia”, expresó Clara Brugada.

Afirmó que la iluminación del Zócalo busca enviar un mensaje sobre la importancia de la igualdad y la dignidad de las mujeres.

“Queremos que el corazón de nuestra ciudad brille en homenaje a quienes generación tras generación han abierto camino hacia una sociedad más justa para todas”, señaló.

La jefa de Gobierno recordó que el 8 de marzo miles de mujeres se manifestaron en la plaza principal de la capital, espacio que calificó como escenario de luchas sociales y acontecimientos históricos del país.

También destacó que el encendido ocurre en un contexto que definió como “un momento histórico”, al referirse a la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, en alusión a Claudia Sheinbaum Pardo.

En el acto también participó la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, quien subrayó que los avances en materia de igualdad son resultado de más de un siglo de lucha de mujeres que abrieron camino en distintos ámbitos de la vida pública.

“Los derechos que hoy ejercemos no surgieron por casualidad; fueron conquistados con esfuerzo, valentía y determinación de quienes se negaron a aceptar la desigualdad como destino”, afirmó.

Los mosaicos luminosos fueron elaborados por personal del área de alumbrado público de la dependencia, con la participación destacada de trabajadoras de esa área.

Se instalaron dos diseños luminosos con los mensajes “Tiempo de Mujeres” y “Revolución de los cuidados”, los cuales fueron construidos en aproximadamente una semana mediante jornadas continuas de trabajo.

Con el conteo regresivo de autoridades y asistentes, las luces se encendieron frente a la plancha del Zócalo, marcando la primera ocasión en que este espacio se ilumina específicamente para conmemorar la lucha de las mujeres.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, la intención es que esta intervención luminosa se repita cada año durante marzo como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo en la ciudad.