Realizan Simulacro de Cabildo de Mujeres en Naucalpan por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal de Naucalpan de Juárez, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, realizó un Simulacro de Sesión de Cabildo de Mujeres, con el objetivo de promover la participación femenina en espacios de toma de decisiones dentro del ámbito público.

La actividad fue organizada por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva y permitió que mujeres del municipio asumieran de manera simbólica roles como regidoras, síndicas y presidenta municipal, con el fin de conocer de cerca cómo se desarrollan las sesiones de cabildo y el proceso de discusión de temas públicos.

Durante el ejercicio participaron ciudadanas de distintos sectores del municipio, quienes aprovecharon el espacio para expresar sus ideas y reflexiones sobre diversos temas que impactan en la vida de las mujeres.

Entre los asuntos que se abordaron se encuentran la igualdad de género, la seguridad para las mujeres, el acceso a servicios de salud, la educación y la generación de oportunidades laborales, aspectos que las participantes consideraron fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa.

De acuerdo con autoridades municipales, este tipo de actividades busca impulsar el liderazgo femenino y fomentar la participación ciudadana, permitiendo que más mujeres se interesen en los procesos políticos y en la construcción de políticas públicas.

Asimismo, señalaron que el simulacro forma parte de las acciones que el gobierno municipal promueve para fortalecer la igualdad sustantiva y la inclusión, especialmente en fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer.

Durante la sesión simbólica, las participantes expusieron propuestas y puntos de vista relacionados con la situación que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos, lo que permitió generar un espacio de diálogo entre ciudadanas y autoridades.

Este ejercicio también contribuye a visibilizar la importancia de que las mujeres participen activamente en la vida pública, ocupando cargos de representación y formando parte de los espacios donde se toman decisiones para la comunidad.