¿Sigue el bloqueo en el AICM?: Reporte actualizado de la protesta de taxistas (Cuartoscuro)

La protesta de taxistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó bloqueos en los accesos a las Terminales 1 y 2 durante la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Sin embargo, tras varias horas de afectaciones y negociaciones con autoridades federales, las vialidades fueron liberadas y el tránsito comenzó a normalizarse.

El cierre temporal generó complicaciones para pasajeros que intentaban llegar al aeropuerto, por lo que las autoridades recomendaron anticipar traslados y usar rutas alternas. La manifestación fue convocada por transportistas concesionados que operan dentro del aeropuerto.

¿Por qué protestaron los taxistas en el AICM?

La movilización fue organizada por taxistas autorizados del aeropuerto, quienes denuncian competencia desleal por parte de plataformas de transporte como Uber y DiDi. Los concesionarios sostienen que estos servicios operan dentro de la zona federal sin los permisos correspondientes.

De acuerdo con los manifestantes, su demanda principal es que las autoridades federales hagan cumplir la normativa que regula el transporte dentro de instalaciones aeroportuarias. Señalan que la presencia de aplicaciones afecta directamente sus ingresos.

¿Qué pasó durante el bloqueo en el aeropuerto?

El bloqueo inició alrededor de las 9:00 de la mañana en los accesos principales al aeropuerto capitalino, lo que generó tráfico intenso en las inmediaciones de Circuito Interior y avenidas cercanas a las terminales.

La protesta provocó retrasos para algunos viajeros que intentaban llegar a sus vuelos, mientras que personal del aeropuerto y autoridades de movilidad monitorearon la situación para evitar mayores afectaciones.

¿Qué acordaron autoridades y taxistas tras la protesta?

Tras una mesa de diálogo con autoridades federales, los taxistas acordaron liberar las vialidades del aeropuerto alrededor del mediodía. La protesta concluyó luego de que se anunciara la apertura de canales de diálogo para revisar el conflicto.

De acuerdo con la Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., “todo el sector estará presente en las vialidades del aeropuerto de manera indefinida, hasta que las autoridades nos entreguen por escrito el compromiso de que no se permitirá modificar la ley vigente y que se hará respetar el marco legal actual”, informó la organización en un comunicado.

Como parte de los acuerdos, se informó que se reforzarán operativos para supervisar el transporte en la zona federal del aeropuerto, con el objetivo de revisar la operación de servicios considerados irregulares.