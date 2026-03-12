8M: van 34 mil solicitudes de transparencia y recursos de revisión relacionadas a temas de género en 7 años

Evento Conversatorio "Hackear el Techo de Cristal". (Ignacio Medina)

Del 2019 al 2025, organismos públicos y autónomos han recibido 34 mil solicitudes de información en las que se cuestionan temáticas de equidad de género y recursos de revisión de asuntos de violencia, acceso a los Derechos Humanos, perspectiva de género en tribunales, brecha de género en trabajo y hostigamiento laboral; así lo informó a Crónica Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX).

También, detalló la comisionada presidenta, de este total de cuestionamientos de transparencia, se enfocan en acceso a servicios de salud y bienestar, programas de atención y refugios para las mujeres, presupuesto con enfoque de género, así como políticas de educación y cultura.

“Sí hay un interés de las personas, que muchas de esas son mujeres, por conocer este tipo de información que les ayude en última instancia a tomar mejores decisiones para su vida, familia y trabajo. Siguen muy activas e incrementado a lo largo de los años”, afirmó Enríquez Rodríguez a este periódico.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y tras más de un año en la presidencia, la comisionada presumió los avances que el InfoCDMX ha tenido a favor del sexo femenino, que junto al trabajo de territorio y desarrollo de tecnología, se ha logrado una agenda de inclusión.

Por ejemplo, en el 2025 se logró un Info paritario, con el mismo número de servidores públicos hombres y mujeres, así como el 80 por ciento de directivas. También se instaló una ludoteca, se reforzó el lactario, cambiadores de bebés en todos los sanitarios, además de la emisión de la primera licencia de paternidad.

“Emitimos nuestro pronunciamiento en contra del acoso y hostigamiento y en nuestra evaluación con la Secretaría de las Mujeres fuimos la institución mejor evaluada de todas las que participaron en ese premio. Hay un clima laboral distinto, mejorado los índices de productividad”.

En el combate a la violencia de género, el InfoCDMX ha copiado buenas prácticas de otras instituciones para fortalecer las áreas de vinculación, capacitación con enfoque de género y resolución me impugnaciones con perspectiva de género.

“Hemos logrado que 150 mujeres atiendan un evento de cómo la neurotecnología puede tener un impacto en las mujeres y un enfoque en la legislación. La ciberseguidad y la violencia de género, dando información a las personas de cómo pueden ejercer sus derechos, teniendo guías específicas dirigidas a grupos de vulnerabilidad cómo mujeres trans”.

“Tenemos documentos y reportes específicos dirigidos a esta población, para que tengan una guía precisa de cómo cambiar su acta de nacimiento, son avances pequeños para nosotros, pero sustantivos para las mujeres”.

Al cuestionamiento de que si la Secretaría de la Contraloría es capaz de mantener esta línea de trabajo con acciones que pongan al centro a las mujeres, la comisionada presidenta respondió:

“Va a depender mucho de las Leyes secundarias, hay que garantizar que en las leyes que vengan, se mantengan las facultades que hoy tiene el InfoCDMX para socializar el derecho, que se acerque con toda la población, no sólo con sectores públicos”.

El InfoCDMX celebró el conversatorio “Hackear el Techo de Cristal”, en un contexto en el que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial transforman la vida cotidiana, especialistas advirtieron que estos avances también pueden reproducir y amplificar desigualdades de género, particularmente a través de fenómenos como la violencia digital, el uso indebido de datos personales y los sesgos en sistemas tecnológicos.

“La brecha de género sigue siendo una realidad estructural que atraviesa prácticamente todos los espacios de nuestra vida, y los entornos digitales no son la excepción”, señaló la presidenta.

Explicó que estudios internacionales han identificado que cerca del 44 por ciento de los sistemas de inteligencia artificial presentan sesgos de carácter sexista, lo que puede reproducir desigualdades en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la participación pública.

Subrayó que, frente a estos desafíos, es necesario impulsar el diálogo y la construcción de soluciones que permitan garantizar que la transformación tecnológica avance con una perspectiva de igualdad y respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, destacó que la protección de datos personales es un elemento clave en la discusión sobre tecnología y derechos, ya que la presencia de las personas en entornos digitales implica un intercambio constante de información que debe resguardarse para evitar abusos, discriminación o vulneraciones a la privacidad.

Estudios recientes muestran que 76 por ciento de las mujeres no se siente completamente libre de publicar contenidos en redes sociales, debido al temor de sufrir agresiones o ataques en línea, lo que genera efectos como autocensura, aislamiento social y afectaciones emocionales.

Este fenómeno no solo impacta la participación de las mujeres en espacios digitales, sino que también puede provocar daños psicológicos, limitar su movilidad tanto física como digital e incluso generar afectaciones económicas.

En particular, el creciente uso de neurodatos, es decir, información relacionada con la actividad cerebral y los procesos cognitivos, cuyo análisis mediante herramientas de inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para la investigación científica, pero también plantea importantes retos éticos y regulatorios.