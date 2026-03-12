Asesinan a exdirigente sindical del ISSSTE en Periférico

Ataque Luis Miguel Victoria Ranfla. (Especial)

Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente sindical del ISSSTE, fue asesinado en la avenida Periférico, cuando circulaba en su vehículo.

Un motociclista atacó a tiros a la víctima a la altura de la colonia Isidro Fabela y tras el incidente, el automovilista perdió el control y avanzó hasta los carriles centrales, donde se impactó contra el muro de contención y provocó daños a otro vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta disparó de manera directa al exlíder sindical ñ mientras circulaba por la calle John F. Kennedy. Tras perder el control, el vehículo avanzó invadiendo los carriles centrales del Periférico donde se impactó contra el muro de contención ocasionando daños a otro vehículo.

Autoridades acordonaron la zona y se dio parte al agente del Ministerio Público, para los servicios periciales correspondientes, en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del probable responsable.