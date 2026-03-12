Construyen puente “La Mexiquense” en Tecámac; mejorará la conectividad con el AIFA

“La Mexiquense”

Como parte del proyecto “2026, El Año de las Obras en EdoMéx“, el gobierno estatal tiene en construcción el puente vehicular sobre la vialidad, una obra que mejorará la conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ayudará a la movilidad en municipios del oriente y nororiente de la entidad.

“Es una obra que viene desde Periférico Norte, a la altura de Perinorte; cruza los municipios de Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tecámac y Tonanitla, y va a ser una conexión muy importante para el aeropuerto el AIFA”, indicó el director general de la Junta de Caminos Estatal, Joel González Toral.

El gobierno de la entidad tomó la decisión de retomar el proyecto que permaneció suspendido durante más de una década, y que a su término facilitará el traslado de miles de usuarios que diariamente se desplazan en la región.

“Sería una de las obras más importantes porque va a dar una solución para una población de alrededor de 10 millones de habitantes”, expresó González Toral.

El funcionario expuso que el puente tendrá 523 metros de longitud y forma parte de una intervención vial de 14.5 kilómetros entre la Vialidad Mexiquense y Perinorte, lo que permitirá consolidar un corredor estratégico que cruza el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal, además de ofrecer una alternativa libre de peaje para acceder al aeropuerto.

La infraestructura forma parte de un conjunto de acciones para fortalecer la conectividad en la zona nororiente del estado, donde también se realizan trabajos de mejora y rescate carretero en la vialidad Tonanitla, paralela al Circuito Exterior Mexiquense, en Vía Morelos, Avenida Central, en Ecatepec y Nezahualcóyotl, así como Periférico Oriente.

La Crónica de Hoy 2026