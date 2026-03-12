Detienen a 2 criminales con 33 camiones de transporte público foráneos en Azcapotzalco

Detenidos Sujetos detenidos durante cateo en Azcapotzalco. (SSC)

Personal de la policía y Fiscalía capitalinas ejecutaron una orden de cateo, donde aseguraron 33 vehículos tipo transporte público foráneo y detuvieron a dos personas en Azcapotzalco.

En la colonia Arenal, un predio era utilizado para el almacenamiento de vehículos foráneos y la constante entrada y salida de automóvil.

De acuerdo con las investigaciones, los vehículos modificados artesanalmente serían enviados a diferentes estados del norte del país, para su venta.

En la calle Pino, fue detenido un hombre de 43 años y una mujer de 45 años de edad, y se aseguraron dos camionetas con modificaciones de blindaje, 33 vehículos de transporte público foráneos, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y varios juegos de llaves.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones; en tanto los detenidos y lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público.