En 5 minutos reaparece la basura tras limpieza de tiradero clandestino en Tepito

La alcaldesa de Cuauhtémoc realizó un ejercicio para medir cuánto tarda en reaparecer la basura en un punto recién limpiado (414795195017101)

Un tiradero clandestino de basura en la colonia Morelos, en la zona de Tepito, volvió a formarse apenas cinco minutos después de que personal de la alcaldía Cuauhtémoc retiró los residuos acumulados en el lugar, durante un ejercicio realizado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para evidenciar la rapidez con la que reaparecen estos puntos.

La noche del miércoles, la funcionaria acudió al sitio alrededor de las 21:00 horas y permaneció dentro de su vehículo mientras un camión recolector de la Dirección General de Servicios Urbanos realizaba labores de limpieza en el área.

A las 21:28 horas, el personal terminó de retirar completamente la basura que se había acumulado en el punto. Sin embargo, cinco minutos después, a las 21:33 horas, una persona llegó al lugar recién limpiado y depositó bolsas con residuos.

Minutos más tarde, otras dos personas acudieron al mismo sitio con más desechos y los dejaron en el lugar, lo que provocó que el tiradero comenzara a formarse nuevamente.

“¿Vieron?, ¿cuántos minutos pasaron? Nos podríamos estar toda la noche”, comentó la alcaldesa al observar la rapidez con la que volvió a depositarse basura en el punto que había sido limpiado.

De acuerdo con la alcaldía Cuauhtémoc, este tipo de tiraderos clandestinos —también denominados tiros a cielo abierto— representan uno de los principales problemas de manejo de residuos en la demarcación.

Más de dos mil toneladas retiradas cada semana

La Dirección General de Servicios Urbanos informó que cada semana se retiran en promedio dos mil 47 toneladas de basura provenientes de tiraderos clandestinos ubicados en distintos puntos de la alcaldía.

Según datos de la administración local, al inicio del actual gobierno se tenían identificados más de 300 puntos de acumulación irregular de residuos. A la fecha, más de 100 de esos sitios han sido eliminados mediante diversas acciones, por lo que el número se redujo a alrededor de 200.

Las autoridades señalaron que la estrategia para atender el problema incluye limpieza permanente, vigilancia en las zonas donde se detectan tiraderos recurrentes, colocación de avisos para inhibir el depósito de basura y la presentación ante el Juez Cívico de personas sorprendidas arrojando residuos en la vía pública.

Durante el recorrido en la colonia Morelos, la alcaldesa señaló que la rapidez con la que reaparecen estos tiraderos refleja la necesidad de reforzar la corresponsabilidad entre autoridades y habitantes para mantener limpios los espacios públicos.

Problema persistente en la vía pública

Los tiraderos clandestinos suelen formarse en esquinas, camellones o espacios baldíos donde vecinos o personas que transitan por la zona depositan bolsas de basura fuera de los horarios establecidos de recolección o en sitios donde no hay servicio directo.

Además de afectar la imagen urbana, la acumulación de residuos en la vía pública puede generar problemas sanitarios, presencia de fauna nociva y obstrucción del paso peatonal o vehicular.

La alcaldía indicó que continuará con operativos de limpieza y supervisión en diferentes colonias para evitar que estos puntos se consoliden nuevamente como espacios de acumulación de desechos.

Al mismo tiempo, las autoridades locales hicieron un llamado a habitantes y comerciantes de la demarcación a respetar los horarios de recolección y evitar depositar basura en la vía pública, con el fin de reducir la aparición de tiraderos clandestinos en calles y espacios abiertos.