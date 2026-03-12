En Edomex, impulsan “Pulsar” para seguimiento de trámites inmobiliarios desde el celular

"Pulsar"

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), recordó a la población que cuenta con “Pulsar”, una herramienta digital que permite el monitoreo de trámites inmobiliarios directamente desde un teléfono móvil, lo que garantiza un proceso transparente en cada etapa de la gestión.

La gestión se realiza mediante la asignación de un código QR, generado para cada proyecto desde el inicio en la Dirección General de Operación y Control Urbano.

La Sedui explicó que las y los usuarios pueden revisar el estatus del proceso de trámites como la subdivisión y fusión de predios, la autorización para la construcción de condominios y conjuntos urbanos, así como la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE), permitiendo un seguimiento en tiempo real que abarca desde el ingreso de la solicitud hasta su conclusión.

