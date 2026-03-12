Encabeza gobierno de Ecatepec programa para madres adolescentes

Ante cerca de 300 beneficiarias del Programa Integral de Apoyo a Madres Adolescentes, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss aseguró que “ninguna de ustedes está sola” durante un taller de empoderamiento femenino realizado en un salón de eventos de la comunidad de San Cristóbal. La alcaldesa se dirigió a las jóvenes asistentes para reconocer la doble responsabilidad que enfrentan al tener que hacerse cargo de un hijo en plena etapa de formación.

El gobierno local destina un apoyo económico de dos mil pesos mensuales a un padrón de mil beneficiarias, como parte de una estrategia integral que no se limita a la entrega de recursos. Las jóvenes inscritas reciben además acompañamiento educativo y acceso a diversos talleres enfocados en el desarrollo de habilidades productivas, así como atención psicoemocional y activación física, con el propósito de fomentar su independencia económica.

En su mensaje a las madres asistentes, la edil reconoció que “por cualquier circunstancia que haya sido, somos madres. Y hoy tenemos una gran responsabilidad”. Cisneros Coss enfatizó que la fortaleza de los hijos depende en gran medida de que las madres se consoliden en los aspectos intelectual, emocional y académico, por lo que las exhortó a continuar con su preparación escolar, ya sea para concluir la secundaria, la preparatoria o incluso una carrera universitaria, además de capacitarse en algún oficio.

Por su parte, el director de Bienestar de Ecatepec, Canek Pavel Flores Chaveste, detalló que el programa busca proporcionar herramientas prácticas para la vida cotidiana y el desarrollo personal de las adolescentes. Informó que, a través de esta iniciativa, se han impartido alrededor de diez talleres en distintas disciplinas, entre los que destacan cursos de repostería, estilismo, aplicación de uñas, baile fitness y sesiones de apoyo psicoemocional.

El funcionario explicó que el interés de la administración municipal es atender las causas estructurales de la problemática que enfrentan las jóvenes, siendo la falta de oportunidades uno de los factores principales. Con esta estrategia, dijo, se busca que las madres adolescentes cuenten con los elementos necesarios para “puedan ofrecer una mejor calidad de vida a su familia”.

Para garantizar el éxito de las acciones, el programa opera mediante un gabinete multidisciplinario en el que participan de manera coordinada diversas dependencias, como las direcciones de Desarrollo Económico, el DIF local, el Instituto de las Mujeres e Igualdad de Género, así como las áreas de Salud, el Instituto de la Juventud y la propia Dirección de Bienestar, lo que permite una atención integral a las beneficiarias.

Janeth Elisa, una joven madre residente de la colonia La Joya y madre de un bebé de tres meses, compartió su experiencia con el programa y reveló sus planes a futuro. La beneficiaria señaló que el apoyo económico que recibe mensualmente le servirá como capital inicial para poner en marcha un pequeño negocio con el que espera aportar a los gastos de su hogar.

En el encuentro también estuvo presente Gabriela, de 21 años, quien vive en Santa María Chiconautla y tiene un bebé de la misma edad que el hijo de Janeth. Visiblemente agradecida, la joven envió un mensaje directo a la presidenta municipal, a quien dijo: “gracias a su apoyo nosotras, las mujeres, podemos salir adelante y podemos demostrarnos a nosotras mismas que no vamos a necesitar a un hombre” para lograr una mejora sustancial en sus condiciones de vida.