“Huixquilucan contigo 24/7″ entrega despensas y sillas de ruedas a grupos vulnerables

“Huixquilucan contigo 24/7″

Dando seguimiento al programa “Huixquilucan Contigo 24/7″ Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de este municipio realizo un recorrido en las calles para escuchas las necesidades de los habitantes y para supervisar la entrega de despensas que incluyen productos de la canasta básica.

Las despensas fueron entregadas a vecinos de las comunidades La Cañada e Ignacio Allende y forman parte de los programas de apoyo alimentario de Huixquilucan.

Además de las despensas, se entregaron kits de primeros auxilios para las escuelas de estas mismas comunidades y el sistema municipal DIF se sumo a la iniciativa realizando la donación de bastones y sillas de ruedas a adultos de la tercera edad.

Romina Contreras destaco estas acciones como de suma importancia pues mantienen activo el acercamiento entre gobierno y población.