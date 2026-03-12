Más de 5 mil deportistas visitarán Edomex para competir rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Olimpiada Nacional CONADE 2026

Más de 5 mil deportistas de seis disciplinas se darán cita en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de México (IDEMÉX), durante la etapa Regional rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, recibirá a representantes de la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Querétaro y del propio Estado de México, así como del Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El director General del IDEMÉX, Miguel Ángel Sánchez González, informó que dichas entidades conforman la región IV del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), cuyas delegaciones participarán en los clasificatorios que se llevarán a cabo del 13 al 28 de marzo.

Sánchez González reveló que en la Ciudad Deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán” se realizarán competiciones de handball, frontón, voleibol, taekwondo y atletismo, mientras que los encuentros de box serán en el Centro de Desarrollo del Deporte “Gral. Agustín Millán Vivero”.

Además, la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista también será sede de la disciplina de handball, mientras que el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) dará espacio a más encuentros de atletismo.

El titular del IDEMÉX mencionó que las y los atletas, así como los equipos que salgan triunfadores, serán los representantes de sus entidades federativas y de sus instituciones en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 que se llevará a cabo en el Estado de Puebla como sede principal, mientras que Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato y Yucatán serán subsedes.

