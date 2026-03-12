Naucalpan participa en actividades de la Estrategia Nacional de Territorios de Paz

Durante una de las reuniones que buscan impulsar la Estrategia Nacional de Territorios de Paz, se contó con la participación de autoridades del municipio de Naucalpan, lo que confirma su participación en el desarrollo de este proyecto.

A través de Redes Sociales, Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan confirmo su incorporación al desarrollo de este plan

Esta estrategia tiene el objetivo de crear medidas de protección y prevención ante la violencia, con un trabajo coordinado entre los tres ordenes de gobierno. Los municipios que integran esta estrategia buscan recuperar la tranquilidad en sus comunidades.

Entre las principales dependencias que participan en este objetivo se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y el Sistema Nacional DIF.

Esta estrategia abarca 22 entidades de la republica y una de las principales acciones que llevara a cabo son las campañas dirigidas a jóvenes diseñadas con el enfoque que requiere cada municipio.