Pedro Rodríguez entrega aulas digitales a escuelas de Atizapán

Dando respuesta a las necesidades de la comunidad escolar, el Presidente Municipal Pedro Rodríguez Villegas y la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, continúan con los proyectos que fortalecen el sistema de educación en las escuelas del municipio.

El Presidente Municipal realizó una visita a la primaria “Dr. Mariano Gerardo López”, donde entregó una segunda aula de cómputo y anuncio la entrega de una tercera destinada al turno vespertino, con la finalidad de que más alumnas y alumnos tengan acceso a herramientas tecnológicas que los preparen.

Además afirmó que continúan los trabajos de mantenimiento en el plantel, entre ellos la reparación del piso y la rehabilitación de la techumbre atendiendo así las solicitudes planteadas por esta comunidad.