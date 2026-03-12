Propone senador del PAN reunión interparlamentaria con Estados Unidos para reforzar seguridad

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, Enrique Vargas del Villar, planteó la necesidad de establecer un encuentro entre legisladores mexicanos y estadounidenses para abordar temas prioritarios en materia de seguridad. Durante su participación en la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, el legislador propuso formalmente llevar a cabo una Reunión Interparlamentaria con sus homólogos de Estados Unidos con el fin de revisar asuntos de interés común y fortalecer la relación bilateral.

Vargas del Villar, quien también forma parte de dicha comisión, reconoció que la cooperación en seguridad entre ambas naciones tiene una trayectoria de varias décadas y se ha mantenido independientemente del partido en el poder en México. No obstante, subrayó la urgencia de continuar perfeccionando la estrategia conjunta, especialmente ante la posibilidad de aprovechar las herramientas tecnológicas y de inteligencia con las que cuenta el país vecino para combatir con mayor eficacia al crimen organizado, siempre con respeto a la soberanía nacional.

El senador enfatizó que dicha colaboración no debe interpretarse como una injerencia en los asuntos internos de México, sino como un mecanismo para potenciar los resultados en la lucha contra la delincuencia. “Desde esta Comisión, debemos pedir que haya una Reunión Interparlamentaria con el Senado de Estados Unidos para poder tener este vínculo entre los dos países y seguir avanzando en conjunto”, declaró durante la sesión.

El legislador mexiquense justificó la urgencia de estrechar lazos con el Congreso estadounidense ante los retos que se avecinan en el corto plazo. Mencionó que la organización de eventos internacionales como el Mundial de fútbol obliga a ambos países a mantener esquemas de cooperación sólidos y alertas, pues “pueden venir días muy complicados y debemos actuar conjuntamente”, advirtió.

En su intervención, el panista reconoció abiertamente la labor que hasta ahora han desempeñado las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el combate a la inseguridad. Asimismo, externó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que, pese a las diferencias partidistas, Acción Nacional siempre buscará el bienestar del país en la construcción de la paz.

Vargas del Villar hizo un llamado a sus correligionarios y a la clase política en general para evitar que la seguridad se convierta en un tema de confrontación partidista. “Hemos caído en el error de meter a los partidos políticos en el tema de la seguridad y no se trata tampoco de una injerencia, sino de fortalecer la cooperación”, señaló, al tiempo que insistió en que esta estrategia de colaboración binacional debe continuar con respeto mutuo.

El senador concluyó su participación con un mensaje de unidad en torno a la figura presidencial. “No ayuda al país esta narrativa y no la veo, lo que sí veo es cooperación, pues la debemos tener entre los dos países, caminar juntos, siempre con respeto hacia México y a la presidenta de la República”, sostuvo. Advirtió que el narcotráfico representa una amenaza latente para la juventud y el territorio nacional, por lo que celebró cualquier esfuerzo bilateral que contribuya a frenar su avance en beneficio de las futuras generaciones.