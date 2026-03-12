Realizan Mesa de Paz en Ecatepec para atender problemas de seguridad y servicios en colonias

Autoridades municipales y vecinos del municipio de Ecatepec participaron en una reunión de la Mesa de Paz, un espacio de diálogo donde se revisan temas de seguridad, servicios públicos y atención a problemáticas que afectan a distintas colonias del municipio.

Durante el encuentro, representantes de seguridad pública, funcionarios municipales y habitantes intercambiaron opiniones sobre las principales preocupaciones de la comunidad, especialmente relacionadas con la vigilancia en las calles, la proximidad policial y la atención a emergencias.

Uno de los temas abordados fue el funcionamiento de la aplicación de seguridad y de la red de apoyo para mujeres, conocida como Red Violeta. En la reunión se explicó que esta herramienta permite a las usuarias contar con diversas funciones de apoyo, como botón de pánico, asistencia médica, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica en caso de enfrentar situaciones de violencia o riesgo.

También se informó que la aplicación puede enviar la ubicación de la persona al centro de monitoreo C4 cuando se activa el botón de emergencia, lo que permite que las autoridades puedan responder de manera más rápida ante cualquier situación de peligro. Asimismo, se destacó que esta plataforma puede ser utilizada no solo por la víctima, sino también por ciudadanos que detecten alguna agresión y quieran reportarla de forma segura.

Durante la reunión, el jefe del sector 15 de la policía municipal explicó que en esa zona se han realizado diversas acciones de proximidad social, entre ellas reuniones vecinales, recorridos de vigilancia y operativos en escuelas. De acuerdo con el informe presentado, el sector 15 está conformado por 10 cuadrantes, 23 colonias y un pueblo, donde se han impulsado estrategias para mejorar la comunicación entre policías y ciudadanos.

Entre las acciones reportadas por las autoridades se encuentran operativos de seguridad en planteles educativos, revisiones para mantener el orden en la vía pública y la creación de redes vecinales que permiten a los habitantes comunicarse directamente con los elementos de seguridad para reportar emergencias o actividades sospechosas.

Durante el encuentro también se presentaron resultados de diversas acciones realizadas en el sector, como operativos denominados “Escuela Segura” y “Usuario Seguro”, así como recorridos de vigilancia en diferentes colonias para atender reportes ciudadanos.

En el espacio de participación vecinal, algunos habitantes aprovecharon para agradecer el apoyo recibido por parte de elementos de seguridad y autoridades municipales, especialmente en temas como bacheo, atención a emergencias y respuesta ante reportes en grupos vecinales.

Sin embargo, otros vecinos también expresaron inquietudes relacionadas con la falta de patrullajes en algunas calles y solicitaron mayor proximidad por parte de la policía, así como reuniones directas con los mandos del sector para conocer sus números de contacto y facilitar la comunicación en caso de alguna emergencia.

Las autoridades señalaron que estas reuniones forman parte de una estrategia para escuchar directamente a la población y dar seguimiento a los compromisos establecidos en encuentros anteriores. En ese sentido, se explicó que la presidenta municipal se comprometió a recorrer los distintos sectores del municipio para revisar los avances en las acciones acordadas con los vecinos.

Entre los temas que también se revisaron durante la reunión estuvieron la limpieza de espacios públicos, la reparación de luminarias, el bacheo de calles y la atención a reportes de basura en la vía pública, problemáticas que fueron planteadas previamente por habitantes de la zona.Así mismo se dijo que recuperarían áreas verdes con la ayuda de los vecinos para hacer una ciclovía y tener mejores lugares para la ciudadanía, pero tendría que ser un apoyo mano a mano con la población.

Finalmente, las autoridades reiteraron que las Mesas de Paz buscan fortalecer la colaboración entre gobierno y ciudadanía, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida en las colonias de Ecatepec. Además, invitaron a los vecinos a continuar participando en estas reuniones y a utilizar las herramientas tecnológicas y redes vecinales para reportar cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.