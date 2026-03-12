Reconocen al Grupo Relámpagos por 31 años de labor para salvar vidas en el Edomex

Entrega de persea a Grupo Relámpagos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó al Grupo Relámpagos la Presea Estado de México, categoría “León Guzmán” 2025, en reconocimiento a su labor en emergencias, realizar más de 14 mil 500 rescates y atención a desastres, lo que consolida a esta unidad como una de las corporaciones de rescate aéreo más importantes del país.

El galardón distingue el trabajo de más de 70 especialistas como pilotos, paramédicos, rescatistas, personal técnico y operativo que integran la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias de la Oficialía Mayor Estatal.

“Recibir la Presea ‘León Guzmán 2025’ es un orgullo, honor y compromiso con la sociedad mexiquense. Enviamos un mensaje a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, nuestra Gobernadora: agradecemos todo el apoyo que nos brinda y la oportunidad de seguir ayudando a la sociedad mexiquense que tanto lo necesita”, afirmó el jefe de la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos, Víctor Manuel Figueroa.

Esta es la segunda ocasión en que el Grupo Relámpagos recibe la Presea Estado de México. La primera fue en 2013, tras su participación en las labores de apoyo a las personas damnificadas por los huracanes Ingrid y Manuel en el estado de Guerrero.

“Tenemos un sistema de radio operaciones: el operador recibe la llamada y la canaliza a un paramédico, quien gestiona todo el traslado junto con el médico; también para organizar los dispositivos de seguridad que nos permitan realizar un descenso seguro”, explicó Karina Ríos Cejudo, paramédico rescatista.

La oficial de Operaciones Aéreas, Ericka González Sánchez, precisó que desde que el helicóptero sale de la estación, su obligación es observar su trayectoria para garantizar que el vuelo se lleve a cabo en tiempo y forma.

El Grupo Relámpagos mencionó que su labor está enfocada en la atención a la población, sin distinción y de manera gratuita.

“El trabajo que nosotros realizamos apoya a la población sin importar los recursos que tenga la gente, ni la edad o el género; pueden ser niñas, niños, adultos o personas mayores. Atendemos a todas y todos por igual”, concluyó el mecánico A de aeronaves, Brandon Borbollón Alvarado.

La Crónica de Hoy 2026