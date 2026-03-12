Solicitudes de transparencia se han respondido durante “pausa”, en espera de Leyes secundarias: InfoCDMX

Entrevista Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del InfoCDMX. (Ignacio Medina)

A alrededor de 90 días de que el Congreso capitalino debe de expedir las Leyes secundarias para la conformación del nuevo organismo de transparencia, la mayoría de las instituciones públicas han respondido adecuadamente las solicitudes de información que son requeridas por la ciudadanía, aún cuando el InfoCDMX no cuenta con un pleno que pueda resolver métodos de impugnación ante deficiencias en la transparencia de datos.

Laura Lizette Enríquez Rodríguez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), dijo a Crónica que durante el plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias de la iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para darle vida al nuevo ente de transparencia, no se han detectado grandes anomalías de alcaldías y organismos gubernamentales para brindar a la ciudadanía información de gasto, acciones y trabajo.

“Hemos tenido comunicación con la Contraloría de la Ciudad de México para que conozcan cómo va el ingreso de nuevos recursos, cómo están las finanzas de este instituto, la revisión de informes. Del Congreso no hemos tenido mayor noticia, aunque han comentado que es un tema prioritario, porque en la medida que salgan esas Leyes, se retomarán los trabajos por parte de las nuevas autoridades y las personas que ingresaron un medio de impugnación que sea denuncia o recurso de revisión, verán más rápido desahogados sus asuntos”, respondió Enríquez Rodríguez.

En información consultada por Crónica, el Congreso capitalino tiene listo un borrador de dictamen de las leyes secundarias que vuelvan realidad al ente descentralizado que dirija la transparencia, de las cuales, en su mayoría implican a un asunto de nomenclatura que modifique la palabra InfoCDMX a la nueva institución, con el faltante del visto bueno de la jefatura de Gobierno.

“Llevamos mucho orden en un acta de entrega – recepción, eso es inminente. Continuamos recibiendo todos los medios de impugnación que hacen las personas pero que ya no pueden ser tramitados por parte de nosotros, se están almacenando por cajita para cada uno de los entes públicos que podrían volverse autoridades, los tenemos almacenados e incluso en un tema proactivo, damos señales o esbozando ideas de cuál podría ser el sentido de ese proyecto, incluso si se tuviera que dar una admisión o prevención a las personas”.

“La mayoría de los entes públicos están en esa dinámica de seguir contestando y la invitación es que lo sigan haciendo, porque de lo contrario, las personas siguen ingresando medios de impugnación. Las personas siguen ejerciendo sus derechos y a la medida que no se sienten atendidos, siguen ingresando medios de impugnación, que eventualmente serán atendidos por las autoridades. Tenemos a servidores públicos muy capacitados en la Ciudad de México que están dentro de los entes de transparencia y siguen atendiendo, pero no hay que bajar la guardia, que le instituto esté en una transición no significa que el derecho haya desaparecido”, respondió la comisionada presidenta a Crónica.

Ante la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno para desaparecer la marca InfoCDMX y crear un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de la Contraloría que vigile la protección de datos personales y el cumplimiento de que los sujetos obligados capitalinos otorguen información de gastos, gobierno, funciones y actividades, Enríquez Rodríguez mencionó que es importante que el perfil que encabece la titularidad de la transparencia en la capital debe de ser un perfil imparcial, con experiencia y compromiso con los Derechos Humanos.

Y compartió que en este lapso de transición, el InfoCDMX ha realizado cambios administrativos y físicos, como la congelación de plazas desde finales del 2025, entrega de cuenta pública, fortalecimiento de archivo con la depuración de 120 toneladas de papel y entregar buenas cuentas al siguiente ente descentralizado.