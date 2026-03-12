Tlalpan firma convenio con FINABIEN para facilitar créditos a mujeres emprendedoras

la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía

La alcaldía Tlalpan firmó un convenio de colaboración con la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) con el objetivo de facilitar el acceso a programas de financiamiento para mujeres emprendedoras de la demarcación.

El acuerdo fue encabezado por la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, quienes señalaron que el convenio busca ampliar las alternativas económicas para las mujeres que desean iniciar o fortalecer proyectos productivos.

Los instrumentos que podrán utilizar las beneficiarias serán el programa Crédito Libertad Mujer, un esquema de financiamiento orientado a promover la autonomía económica de las mujeres mediante el impulso a pequeños negocios y actividades productivas.

La alcaldesa explicó que la colaboración con FINABIEN da continuidad a diversas iniciativas de economía social que se han impulsado en la demarcación. Entre ellas mencionó los llamados Mercaditos Solidarios, espacios en los que productores, artesanos y pequeños emprendedores ofrecen directamente sus productos al público.

Estos espacios buscan fortalecer el consumo local y apoyar a quienes desarrollan proyectos productivos en la comunidad, al tiempo que generan oportunidades de ingreso para las familias.

Gaby Osorio señaló que el convenio también pretende apoyar a mujeres que han vivido contextos de violencia, mediante alternativas económicas que les permitan desarrollar proyectos propios y avanzar hacia una mayor independencia financiera.

La alcaldesa sostuvo que las políticas públicas con perspectiva de género deben reflejarse en programas concretos que tengan impacto en la vida cotidiana de las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en la vida comunitaria.

También indicó que la demarcación trabaja en distintos procesos institucionales para incorporar la igualdad de género en sus programas y políticas públicas. En ese contexto, destacó que Tlalpan se encuentra entre las alcaldías que avanzan en la obtención del Distintivo de Igualdad entre Mujeres y Hombres, un reconocimiento que evalúa el cumplimiento de indicadores relacionados con la igualdad sustantiva.

La directora general de FINABIEN explicó que el programa Crédito Libertad Mujer está diseñado para facilitar el acceso al financiamiento a mujeres interesadas en emprender o consolidar un negocio, con el objetivo de impulsar su participación en la actividad económica.