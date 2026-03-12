Transporte público de la CDMX operará con horario de día festivo el 16 de marzo

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

La Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México operará con horarios especiales el próximo lunes 16 de marzo debido al día de descanso oficial con motivo del aniversario del natalicio de Benito Juárez, informó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Los distintos sistemas de transporte público modificarán su operación para ajustarse a la demanda de un día festivo.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el servicio se brindará de las 7:00 a las 24:00 horas en las 12 líneas que conforman la red.

La dependencia recordó que durante domingos y días feriados se mantiene vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que los usuarios podrán ingresar con bicicletas a las estaciones y trasladarlas dentro del sistema durante la jornada.

Ante ello, el Metro recomendó a los ciclistas esperar la llegada del tren junto a la pared del andén y abordar preferentemente en los extremos del vagón, con el fin de no obstaculizar el cierre de puertas ni el flujo de pasajeros.

El ajuste en los horarios también se aplicará en otros servicios que integran la red de transporte capitalina.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Trolebús Elevado ofrecerán servicio de 5:00 a 24:00 horas, mientras que el Metrobús de la Ciudad de México operará de 5:00 a 00:30 horas.

En el caso del Cablebús de la Ciudad de México, el horario será de 7:00 a 23:00 horas, y el Tren Ligero de la Ciudad de México funcionará de 7:00 a 23:30 horas.

Semovi señaló que durante la jornada festiva se permitirá el ingreso de bicicletas en sistemas como Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Ligero. Para el Trolebús y las unidades de RTP, el acceso estará sujeto al espacio disponible dentro de los vehículos.

Además, los biciestacionamientos de la red capitalina mantendrán operaciones de 7:00 a 24:00 horas. En contraste, el sistema de parquímetros permanecerá sin operación durante todo el día, al tratarse de una jornada considerada no laborable en la capital del país.

La dependencia capitalina también informó que los módulos de control vehicular y de trámites relacionados con licencias, transporte de carga, taxi y rutas del Registro Público del Transporte no ofrecerán servicio ese día.

Las autoridades recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y considerar los horarios especiales para evitar contratiempos, particularmente en las primeras horas del día y durante la noche, cuando algunos sistemas reducen su operación respecto a un día laboral.

El lunes 16 de marzo será el día de descanso oficial correspondiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que se recuerda cada 21 de marzo en México, pero que por disposición de la Ley Federal del Trabajo se recorre al tercer lunes del mes. Esta fecha suele implicar modificaciones en servicios públicos, transporte y actividades administrativas en la capital y en el resto del país.