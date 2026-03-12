Unidad de Verificación Administrativa mantiene el orden y aumenta recaudación de fondos en Tlalnepantla

La Unidad de Verificación Administrativa Municipal (UVAMUN) ha logrado aumentar y fortalecer la recaudación en el municipio de Tlalnepantla en áreas estratégicas como anuncios publicitarios, movilidad y mercados.

Esta unidad es la encargada de ordenar, autorizar y coordinar las inspecciones en diversas materias, garantizando que los establecimientos y servicios operen bajo la legalidad.

La gestión de la UVAMUN ha permitido superar las cifras de años anteriores en el cobro de anuncios publicitarios. Este rubro en 2024 recaudo 58 millones 479 mil 914 pesos y para el cierre de 2025 la cifra subió a 66 millones 083 mil 511 pesos.

Para el primer trimestre de 2026, se ha logrado una recaudación de 13 millones 567 mil 935 pesos y contando, lo que demuestra eficacia del sistema de verificación y cobro implementado por la actual administración.

Las labores de UVAMUN se extiende a la supervisión de la movilidad y el uso de la vía pública. Durante el año 2025, el área de verificación en materia de movilidad reportó ingresos destacados en los meses de marzo y abril, con 6 millones 957 mil 036 pesos y 3 millones 411 mil 220 pesos respectivamente.

Con la UVAMUN se refuerzan las acciones de cero corrupciones en la administración actual, pues hasta el momento se ha dado de baja 42 inspectores por diversas irregularidades y próximamente se realizara la certificación a todos los verificadores autorizados.