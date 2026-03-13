Acaban con la fiesta: llevan a 6 vehículos al corralón en arrancón en Tlalpan

Operativo Trasladaron siete vehículos a un depósito vehicular. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo de vialidad y seguridad tras atender reportes de posibles arrancones en calles de la alcaldía Tlalpan, donde trasladaron siete vehículos a un depósito vehicular.

Con varios equipos de trabajo, los uniformados implementaron un dispositivo de seguridad debido a que los arrancones ponían en riesgo a los transeúntes y automovilistas, además de que infringían el Reglamento de Tránsito.

El operativo se realizó en el cruce de las calles Albora y Cúspide, colonia Parque del Pedregal, donde se encapsuló a los automovilistas, a quienes sancionaron por las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito, como no portar la documentación requerida y el mal uso de la vía pública.

Al término del despliegue se aplicaron 57 infracciones, se tomaron 73 garantías y se trasladaron siete vehículos a un depósito vehicular.