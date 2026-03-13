Boicot a la reinauguración del Estadio Azteca: convocan a “Mega reta” en Tlalpan para protestar contra el Mundial

Protesta Antimundial en el Estadio Azteca La Asamblea Antimundialista convocó a cerrar Tlalpan para realizar una “Mega reta” como forma de protesta contra el Mundial 2026.

La Asamblea Antimundialista lanzó una convocatoria a la población para unirse a una “Mega reta” que organizarán a la altura del Bajo Puente del Estadio Azteca, contra problemáticas de represión y falta de recursos debido a la preparación del Mundial de Futbol 2026 que dará inicio en el país.

La acción coincidirá con la reinauguración del Estadio Banorte, escenario en el que se llevará a cabo el primer partido del torneo internacional.

“Mega Reta contra la Inauguración del Estadio”: ¿cuándo y dónde será?

Difundida mediante redes sociales por el Frente Anti-Gentrificación, la convocatoria lanzada por la Asamblea Mundialista está programada para coincidir con la reinauguración del Estadio Azteca, por lo que el grupo manifestante cerrará la calzada de Tlalpan a partir de las 12:00 horas, específicamente a la altura del bajopuente del estadio.

Ven a jugar a la MEGA RETA contra la inauguración del Estadio Bañorte. Arma tu equipo, súmate al tianguis autogestivo, trae gráfica y participa en las intervenciones ⚽️🔥



Sáb 28 de marzo / 12:00 hrs

Bajo Puente del Azteca



Convoca: Asamblea Antimundialista pic.twitter.com/ttoPDBwSWv — Frente Anti-Gentrificación CDMX (@antigentricdmx) March 12, 2026

Esta protesta contra el Mundial 2026 se realizará el sábado 28 de marzo, teniendo por actividad principal la organización de una mega reta de futbol en el terreno que se pretende cerrar, además de que también se prevé la instalación de un tianguis autogestivo, intervenciones gráficas y micrófono abierto.

Demandas de la Asamblea Antimundialista

La convocatoria de esta protesta en la reinauguración del Estadio Azteca señala que se manifestarán contra el despojo, saqueo, turistificación, desapariciones y represión rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Personas vecinas a la zona demandan la falta de agua y el aumento de renta, problemáticas que —según señalan— podrían incrementar durante y después de que la Copa del Mundo se lleve a cabo en el país.

“La ciudad es de nosotros, no de los turistas”, declaran algunas de las pintas realizadas por protestantes alrededor del sector, señalando el despojo que la población nacional ha tenido que enfrentar en vísperas de la fiesta de futbol más grande del mundo.