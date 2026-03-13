Caos vial en Calzada de Tlalpan: choque de tráiler con autobús colapsa la circulación este viernes 13 de marzo

Calzada de Tlalpan Los servicios de emergencia trabajan desde temprano para reestablecer la circulación.

El viernes de quincena comienza con caos vial en la capital del país. Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades, amaneció con intenso tráfico luego de un accidente luego del choque de un tráiler con un autobús de pasajeros, lo que tiene colapsado el tránsito con dirección hacia el norte a la altura de la estación del Tren Ligero de Calzada de la Virgen.

Choque colapsa tráfico en Tlalpan este 13 de marzo

Un tráiler impactó por detrás a un autobús de pasajeros esta mañana en la Calzada de Tlalpan, a la altura del cruce con Calzada de la Virgen, en la colonia Avante, alcaldía Coyoacán.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. El impacto se registró cerca del bajo puente de Taxqueña y afectó principalmente la vialidad en esa zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a través del Centro de Orientación Vial (OVIAL), confirmó la presencia de servicios de emergencia en el lugar. Personal de Tránsito CDMX se encuentra agilizando la circulación y recomendó como alternativa vial tomar la Avenida División del Norte.

#PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Calz. de Tlalpan con dirección al Norte a la altura de Calz. de la Virgen, alcaldía Coyoacán, personal de #TránsitoCDMX agiliza la circulación en el lugar. #AlternativaVial Av. División del Norte. pic.twitter.com/JeGjJs1Gyn — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 13, 2026

Las autoridades continúan trabajando en el sitio para retirar las unidades involucradas y restablecer el flujo vehicular. Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar aplicaciones de movilidad para consultar rutas alternas.