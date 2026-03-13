Congreso CDMX avanza en regulación de refugios de animales; buscan prevenir abandono

Segundo foro para la regulación de albergues de animales

Se llevó a cabo el segundo Foro Temático “Clasificación de Albergues o Refugios”, como parte del proceso de construcción participativa del nuevo marco regulatorio de bienestar animal en la Ciudad de México.

Durante el encuentro participaron cerca de 50 personas, entre integrantes de las comisiones involucradas del Congreso local con organizaciones animalistas, rescatistas y ciudadanos comprometidos con la protección animal.

Durante este segundo foro se avanzó en la definición de posibles cambios regulatorios que consideren los alcances y necesidades reales de los refugios que operan en la capital.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero, del PVEM, señaló que estos foros tienen como objetivo escuchar, entender y construir iniciativas encaminadas a la protección de estos seres sintientes.

“Los refugios no nacen del gobierno. Los refugios nacen cuando una persona ve a un animal abandonado y decide no voltear a otro lado. Nacen cuando alguien dice: ‘si nadie lo ayuda, lo voy a ayudar yo’”, comentó el también coordinador del Partido Verde.

Al respecto, aseveró que los refugios no pueden seguir solos con la misión de rescatar y cuidar a estos animales, por lo que es necesario garantizar programas en las leyes para ayudar a que los albergues cumplan con los cinco dominios de bienestar animal: salud, ambiente, nutrición, salud mental y conducta.

Indicó que cuando los refugios y alberguen cuentan con apoyos para la esterilización de perros y gatos; atención veterinaria y acompañamiento en general para sus labores de cuidado, sienten alivio porque todo ello requiere de recursos.

“Cuando un animal llega a un refugio no sólo necesita un techo. Necesita comida, necesita también atención veterinaria; un entorno digno. Necesita poder comportarse como el ser vivo que es y, sobre todo, necesita dejar atrás el miedo”, subrayó el diputado del verde.

El diputado Paulo García, vocero de Morena, destacó el valor del proceso de escucha que se está llevando a cabo; aseguró que estos foros han sensibilizado sobre el actuar de los rescatistas de animales, “cualquier regulación será para apoyarlos en su noble labor”, dijo.

Y destacó que lo que también se busca es la cultura de prevención, donde no se abandone a ninguna mascota en la calle.

Señaló que conocer de primera mano la realidad de quienes día a día rescatan, cuidan y buscan hogares para animales en situación de abandono o maltrato es fundamental para crear leyes justas y efectivas.

La clasificación de albergues y refugios es un tema central para el nuevo marco regulatorio, ya que permitirá establecer categorías que reconozcan las diferentes capacidades, recursos y alcances de cada espacio dedicado al bienestar animal. La regulación podrá adaptarse a la diversidad de refugios que existen en la ciudad, desde pequeños espacios comunitarios hasta organizaciones más grandes.

Los foros de consulta continúan realizándose cada viernes. La ciudadanía y las organizaciones interesadas pueden seguir el calendario completo y la información actualizada sobre cada foro temático a través de las redes sociales oficiales del Congreso de la Ciudad de México.