Detienen a ladrón de Sanborns de Metrópoli Patriotismo

Detenido Adolfo "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Gustavo Adolfo “N”, ladrón de la tienda departamental Sanborns, sucursal Metrópoli Patriotismo.

El pasado 12 de marzo, en la plaza ubicada en la avenida Patriotismo y Puente de la Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, de la alcaldía Benito Juárez, tres sujetos ingresaron la tienda, rompieron los cristales de la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos, tomaron varios teléfonos celulares y huyeron.

Una vez que autoridades analizaron las videocámaras de vigilancia, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, ubicaron a Gustavo Adolfo “N”, condos mazos y dosis de droga, además recuperaron cinco teléfonos celulares.

Los criminles que huyeron en un vehículo de color blanco, por lo que los monitoristas del C2 Sur dieron seguimiento en tiempo real de la trayectoria de los implicados e informaron a los policías en campo sus movimientos.

A los pocos minutos ubicaron a la camioneta color blanco cuando circulaba sobre la calzada de Tlalpan, por lo cual, los policías la persiguieron e interceptaron a la altura de la calle Correspondencia, de la colonia Álamos.

En el sitio les revisaron sus pertenencias y les aseguraron cinco dispositivos telefónicos marcados con las etiquetas de la tienda departamental, dos mazos, un martillo y 30 envoltorios con marihuana.

Ahí, Gustavo Adolfo “N” fue detenido y junto con el vehículo con placas de circulación del Estado de México y los objetos asegurados, puesto a disposición del agente del Ministerio Público.