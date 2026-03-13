Firman SSC y Consejo Ciudadano convenio para promover cultura de denuncia, deporte y participación ciudadana

Convenio Ramón Beltrán Arellano y Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, promover la cultura de la legalidad y de la denuncia, así como fomentar la participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México firmaron un Convenio de Colaboración.

Esta alianza también tiene la finalidad coadyuvar en la evaluación del desempeño policial para otorgar premios, estímulos y recompensa a elementos destacados de la policía capitalina

El Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho, dijo que la firma de este Convenio sirve para refrendar la alianza para llegar a una meta en común entre las dos instituciones, que es la construcción de seguridad en la Ciudad de México.

Reconoció que El Consejo es un puente entre la ciudadanía, el sector empresarial, el sector social y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de una herramienta especializada en temas como extorsión, trata de personas, atención ciudadana.

Al tomar la palabra, el Secretario Ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Ramón Beltrán Arellano, subrayó que este acuerdo reafirma el compromiso de colaboración institucional para fortalecer la paz y la seguridad en la capital del país.

“Este convenio permitirá que el Consejo Ciudadano continúe siendo un puente de confianza entre la ciudadanía y la autoridad, impulsando acciones que contribuyan a prevenir delitos y atender a las personas que lo necesiten”, expresó.