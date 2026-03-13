Huixquilucan celebra Séptimo Cabildo Abierto para escuchar demandas vecinales

En un esfuerzo por consolidar la participación ciudadana en la toma de decisiones, el Ayuntamiento de Huixquilucan llevó a cabo la Séptima Sesión de Cabildo Abierto, un espacio diseñado para abordar los temas que más preocupan a la comunidad.

Este ejercicio, que se ha institucionalizado en la administración local, busca tender puentes de comunicación directa entre los funcionarios y los vecinos, permitiendo que las políticas públicas respondan de manera más efectiva a las necesidades reales del territorio. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión gubernamental.

Durante la sesión, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó el encuentro junto con los integrantes del cuerpo edilicio, subrayando la importancia de estos foros para oxigenar la democracia local. La alcaldesa destacó que este tipo de mecanismos permiten no solo escuchar de viva voz las inquietudes de la población, sino también darles un cauce formal dentro de los procesos administrativos. “Desde el inicio de mi gestión, he impulsado la participación de las y los huixquiluquenses en los asuntos públicos”, afirmó, añadiendo que el diálogo respetuoso es la base para atender las demandas de manera eficaz.

La mandataria local aprovechó la oportunidad para resaltar que esta cercanía con la ciudadanía ha sido un factor clave en los resultados del gobierno municipal. Según señaló, la confianza depositada por los habitantes se ha traducido en evaluaciones positivas que, por más de cuatro años, han colocado a Huixquilucan como el municipio mejor calificado del Estado de México, e incluso en múltiples ocasiones a nivel nacional. “Esta cercanía y atención nos ha permitido permanecer como una administración eficaz, cercana y servicial”, puntualizó Contreras Carrasco.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de Iván Pérez Reyes, vecino de San Juan Yautepec, quien acudió al pleno del Cabildo para exponer necesidades específicas de su comunidad. El ciudadano solicitó formalmente la construcción de un paradero de transporte público sobre la avenida Lomas de San Juan, argumentando que se trata de una zona con una alta afluencia de usuarios que carece de la infraestructura adecuada para resguardarse. A su vez, planteó la urgencia de concluir las obras de banquetas en el mismo punto para garantizar la seguridad de los peatones.

En su intervención ante las autoridades, Pérez Reyes expresó su agradecimiento por la oportunidad de ser escuchado en un espacio de esta naturaleza. “Alcaldesa Romina Contreras, agradezco que me haya permitido participar en este Cabildo Abierto, en el cual se consideran asuntos de intereses para la ciudadanía. Gracias por voltear a ver a San Juan Yautepec”, manifestó el habitante, reconociendo la apertura del gobierno local para atender las problemáticas de las comunidades más alejadas del centro urbano.

Tras escuchar la petición, la presidenta municipal aseguró que la demanda no quedaría en el olvido y sería canalizada a través de los conductos oficiales. Contreras Carrasco instruyó que el planteamiento sea turnado a las dependencias municipales competentes para que realicen los estudios de viabilidad correspondientes. La meta, explicó, es iniciar con los procedimientos necesarios para ofrecer una respuesta oportuna y eficiente a los vecinos de San Juan Yautepec, dando así certeza de que el Cabildo Abierto tiene efectos prácticos.

Finalmente, el gobierno local reiteró su compromiso de mantener estos ejercicios de manera periódica, al considerarlos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia participativa. La administración sostiene que la transparencia y la rendición de cuentas se potencian cuando la población se empodera y se involucra directamente en el diseño y seguimiento de las políticas públicas. De esta forma, se busca que las acciones implementadas no solo resuelvan problemas inmediatos, sino que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los sectores del municipio a largo plazo.