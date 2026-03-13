Macrolibramiento Mexiquense reducirá hasta 25 minutos el traslado hacia el AIFA

Macrolibramiento Edomex

La subdirectora de proyectos del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), Jessica Sánchez, mencionó que actualmente los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde la zona oriente a la poniente pueden superar una hora y media en horarios de alta demanda.

Jessica Sánchez aseguró que con la nueva infraestructura que se desarrolla en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan se reducirá hasta 25 minutos el traslado hacia el AIFA.

La obra pública cuenta con una extensión de 10.7 kilómetros y contempla la construcción de un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, así como gasas de incorporación y salida para facilitar la circulación vehicular. Asimismo, la funcionaria reveló que la obra facilitará la movilidad de más de 25 mil vehículos diariamente en la región.

La subdirectora de la SAASCAEM agregó que la obra contempla repavimentación de vialidades, instalación de nueva iluminación, construcción de pasos peatonales y plantación de flora a lo largo del trazo.

El tramo 0 del macrolibramiento mexiquense conectará con Periférico Norte, el Viaducto Bicentenario y la autopista Naucalpan-Ecatepec, además de enlazar con vialidades urbanas de Naucalpan y Tlalnepantla, para fortalecer la movilidad regional y la conexión entre municipios del Oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec, y con zonas industriales, corporativas y logísticas del Valle de México.

Las autoridades mexiquenses prevén que la obra concluya en diciembre de 2026, consolidándose como una alternativa vial estratégica para reducir la saturación vehicular y mejorar la conectividad hacia uno de los principales nodos aeroportuarios del país.

La Crónica de Hoy 2026