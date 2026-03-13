Marzo, último mes de descuentos del predial en Edomex

Predial 2026 Edomex

El gobierno del Estado de México hace un llamado a las población para que aprovechen el último mes de descuentos en el pago del Predial 2026 y eviten recargos innecesarios.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México, precisó que las y los propietarios de inmuebles en 111 municipios con convenio tienen la posibilidad de realizar su pago en línea de forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de hacer filas.

La dependencia aseguró que quienes paguen durante en marzo en una sola exhibición, reciben un 4 por ciento de descuento. Asimismo, mencionaron que las personas que han cumplido puntualmente en 2024 y 2025 obtienen un 2 por ciento adicional.

Asimismo, las autoridades informaron que los ayuntamientos pueden otorgar una bonificación de hasta el 34 por ciento en favor de: pensionados o jubilados; menores de 18 años en situación de orfandad, a través de su o sus representantes legales; contribuyentes con discapacidad, adultos mayores, viudas (os), madres o padres solteros sin ingresos fijos, y aquellas personas físicas, cuya percepción diaria, no rebase dos salarios mínimos generales vigentes, así como a quienes hayan sido liberados con motivo de amnistía estatal.

Para facilitar el trámite, la autoridad estatal reveló que envían cartas invitación con los datos del predio y la línea de captura lista para pagar. Añadieron que es posible hacer todo el proceso digital desde casa.

El gobierno estatal destacó que Las y los interesados deben ingresar al Portal de Servicios al contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx/predial/, capturar su clave catastral, registrar un correo electrónico y generar el Formato Universal de Pago. Con este documento pueden pagar en línea o acudir a cualquiera de los Centros Autorizados.

La Secretaría de Finanzas anunció que otorgan orientación a través de los teléfonos de atención ciudadana 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50, el correo asismex@edomex.gob.mx o sus redes sociales oficiales.

La Crónica de Hoy 2026