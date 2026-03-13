PGD avanza y enriquece su contenido con la participación de los distintos sectores: Patricia Ramírez Kuri

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

“El proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) avanza enriqueciendo sus contenidos con la participación de los distintos sectores, con enfoque integral y sistémico; ha llegado a más voces de las que imaginamos.” celebró Patricia Ramírez Kuri, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) al detallar que el proyecto previo a la formación del PGD, ha llegado a más de 400 mil personas, de las que se han recabado 200 mil opiniones.

El Plan General de Desarrollo es el instrumento que trazará el rumbo de la Ciudad de México a largo plazo durante los próximos 20 años (2025-2045). Actualmente el proyecto se encuentra bajo consulta pública, que concluye el 10 de abril. Después de dicha fecha, se analizarán e integrarán al proyecto todas las voces participantes.

En entrevista con Crónica, Patricia Ramírez recordó que el proceso para la construcción del PGD inició en octubre del 2025 y la consulta en territorio en el mes noviembre, por lo que en abril se cumplirán 6 meses desde que se inició con el proceso.

Ramírez Kuri aseguró que la consulta sobre la planeación de la ciudad ha sido “amplia y rica en voces” y que los resultados han superado las expectativas.

Detalló que se han abierto al menos 5 mecanismos de participación, entre ellos: se han realizado más de 100 foros y más de 450 talleres participativos en distintos puntos de la ciudad.

También una consulta a infancias y juventudes con apoyo de las autoridades educativas federal y la local, se han cubierto cerca de 300 escuelas primarias y secundarias públicas y privadas —de las más de 4 mil que hay en la capital—; dicha consulta, “se trata de un instrumento que se llama ¿cómo sueñas tu ciudad? con preguntas y dibujos que hacen los niños. Además, se realizó una consulta con UNICEF para jóvenes entre 14 y 24 años de edad.

“Esas dos atenciones a las juventudes se complementan con todos los espacios participativos que se abrieron”, añadió al explicar que los menores que participan son de 6 a 15 años y buscan recabar las opiniones de al menos 500 escuelas.

También destacó la atención que se ha puesto a los grupos prioritarios de la capital, personas con discapacidad, grupos afromexicanos, las infancias, las mujeres, los pueblos, barrios y comunidades indígenas, entre otros.

La importancia de la cultura de la planeación

Kuri destacó que, gracias a esta consulta y la granparticipación, “se está sembrando la cultura de la planeación”, ya que la población está haciendo conciencia de que la planificación puede cambiar la vida cotidiana para vivir mejor; sobre todo, conocen la importancia del documento y la necesidad que tiene la capital de un PGD.

“La población ha respondido al llamado de pensar la ciudad para los próximos 20 años. Nuestra meta es lograr, en conjunto, construir una ciudad habitable, yeso es un estímulo para que participen las y los ciudadanos. Se ha visto la motivación de la ciudadanía y de los distintos grupos sociales de participar”.

Todos los sectores son contemplados, habrá periodo de consulta en el Congreso CDMX

Ramírez Kuri dijo a este diario que el IPDP, “tiene la responsabilidad de garantizar la participación ciudadana, todas las voces que quieran participar, lo pueden hacer y van a ser escuchadas”.

“Es un proyecto que está todavía en construcción, que se nutre con las voces y las propuestas de la ciudadanía y de los grupos sociales que deseen participar, cuestionar o que quieran resolver dudas”.

Reconoció que se trata de una labor maratónica, “Sí es un proceso largo y complejo, se trata de un instrumento con enfoque transeccional, las líneas que se tracen van a permanecer durante los próximos 20 años, aunque cambien los gobiernos”.

Además, explicó que, el IPDP analiza simultáneamente lo recabado en las consultas mientras se sigue consultando a la gente. Añadió que en cuanto termine el proceso de consulta, tendrán al menos dos semanas para la revisión de propuestas e integrar el documento y entregarlo a la junta de Gobierno.

“De aprobarse, la jefa de Gobierno (Clara Brugada) lo enviaría al Congreso local y ahí el Congreso abre el parlamento abierto, viene otro periodo de participación y consulta, al menos sería un mes de parlamento abierto. Con ello, serían siete meses del proceso”.

Sobre la ampliación de la consulta, que se ha prolongado en dos ocasiones, aseguró que concluyendo la consulta el 10 de abril, lo que consideró un buen tiempo ya que se han recabado cerca de 200 mil opiniones, incluyendo a las infancias, juventudes y a los grupos prioritarios;

“Tenemos una difusión participativa de más de 400 mil personas, es decir, le ha llegado la información del proyecto a ese número de personas, pero han participado 200 mil”.

Añadió que el PGD tiene un enfoque integral y sistémico y todos los temas se articulan en tres grandes objetivos: el fortalecimiento del espacio público; impulsar un urbanismo social, ambiental y ecosistémico que contribuya a la reconstrucción de la ciudad a escala humana y el tercero es lograr la ciudad de los cuidados.

“El PGD sólo es el primer instrumento del sistema de planeación y es un proyecto muy general que muestra una visión a largo plazo sobre varios temas. No es como el PGOT que será el instrumento que esinstrumento que guía el desarrollo urbano, rural y ecológico de la ciudad para los próximos 15 años”.

Todas las personas que han participado conocen el proyecto

Kuri señaló que todas las personas participan teniendo conocimiento del proyecto, “se hace una difusión participativa, para que conozcan la importancia de la planeación; a quienes se acercan y no conocen el proyecto se les entrega un cuadernillo, que es una síntesis del proyecto de 38 cuartillas con un QR y se les invita a leerlo”, comentó.

Respecto a los menores, también se les explica en que consiste el PGD y la importancia de la encuesta o del dibujo con el que están participando con su opinión.

“Aunque son pequeños, los niños sí tienen claro que les gustaría, en sus dibujos ponen policías, parques, o te dicen: ‘que no haya asaltos, que haya más árboles’. Y cuando los niños sean jóvenes adultos van a recordar que se les contempló”.

Añadió que el recabar la opinión de los menores fue una propuesta de la autoridad educativa federal y local, “después de mucho tiempo y consultándolo con expertos, llegamos a este acuerdo y le pareció bien a la jefa de Gobierno”.

Para finalizar aseguró que el desafío más grande del IPDP es lograr unir la pluralidad de voces para integrar el Plan General de Desarrollo, aunque haya diferencias;también la convicción de la necesidad del PGD, que traza líneas de transformación para una ciudad habitable, democrática, respirable, una ciudad de 15 minutos (cuyos traslados no excedan de ese tiempo).