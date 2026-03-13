Previo a la inauguración de la FICT 2026, realizan cabalgata en Texcoco

Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, y la presidenta del DIF local, Yesenia Armas Tobón, asistieron a la cabalgata como muestra de la fiesta charra, las costumbres y tradiciones. También invitaron a la ciudadanía a participar en la Feria Internacional del Caballo Texcoco (FICT) 2026.

Gutiérrez Martínez informó que la seguridad está garantizada con más de mil elementos de la policía municipal, el dispositivo policial estatal, la Guardia Nacional y la Secretaria de la Defensa Nacional, así como la seguridad interna de la FICT, para cuidar a los asistentes, no solo en las instalaciones, sino en la carretera y zona aledañas.

El desfile fue encabezado por la reina de la FICT 2026, Fernanda Primera, siendo parte de la escaramuza que la estuvo acompañando.

En vísperas de la FICT 2026, la cabalgata recorrió la avenida Juárez Sur, con la participación de escaramuzas y charros. Asimismo, participaron escuelas de danza y comparsas carnavaleras para la difusión de las tradiciones locales, demostrando lo que será este año en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026.

La Crónica de Hoy 2026