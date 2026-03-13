Realizan jornada “Mujeres Creciendo Juntas” en Atizapán por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sistema Municipal DIF de Atizapán llevó a cabo la jornada denominada “Mujeres Creciendo Juntas”, un evento dirigido a brindar servicios de salud, orientación y apoyo a mujeres del municipio.

La actividad se realizó en la explanada del Palacio Municipal y fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Atizapán, Paty Arévalo, acompañada por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, quienes destacaron la importancia de generar espacios de apoyo y atención para las mujeres.

Durante la jornada, más de 1,500 mujeres participaron en las distintas actividades y servicios gratuitos que se ofrecieron, los cuales estuvieron enfocados principalmente en el cuidado de la salud, el bienestar y el acompañamiento social.

Entre los servicios disponibles se encontraban consultas médicas básicas, toma de glucosa, medición de presión arterial, orientación en distintos temas y cortes de cabello gratuitos, lo que permitió que muchas asistentes pudieran recibir atención sin costo.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de jornadas buscan acercar servicios a las mujeres del municipio, así como crear espacios donde puedan recibir información, orientación y acompañamiento.

Durante su participación, Paty Arévalo destacó que el objetivo principal del evento es reconocer el papel que desempeñan las mujeres dentro de la sociedad y reforzar el mensaje de que no están solas ante cualquier situación que enfrenten.

“Este es un espacio pensado para ustedes, para que puedan recibir apoyo, orientación y atención. Queremos que sepan que cuentan con el respaldo de su gobierno municipal”, expresó la presidenta honoraria del DIF.

Por su parte, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas reiteró el compromiso de su administración con el bienestar de las mujeres del municipio, señalando que se seguirán impulsando acciones y programas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El edil señaló que la participación de más de mil 500 mujeres refleja la importancia de continuar generando este tipo de actividades que permiten acercar servicios y fortalecer la comunidad.

Además de los servicios médicos y de bienestar, durante la jornada también se brindó información y orientación sobre distintos programas sociales, así como apoyo para resolver dudas relacionadas con trámites y servicios municipales.

Las asistentes pudieron recorrer distintos módulos instalados en la explanada del Palacio Municipal, donde personal del DIF y de otras áreas del gobierno local brindaron atención directa.

Muchas de las participantes aprovecharon la oportunidad para realizarse chequeos básicos de salud, recibir orientación o simplemente convivir en un espacio pensado especialmente para ellas.

La jornada también tuvo como propósito promover la solidaridad entre mujeres y fortalecer las redes de apoyo dentro del municipio, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos forman parte de las acciones que el gobierno local impulsa para promover el bienestar, la salud y el desarrollo de las mujeres en Atizapán.