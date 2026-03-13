Recuperan 2 mil 890 metros cuadrados en la Barranca Jalalpa tras retiro de residuos

Recuperan 2,890 metros cuadrados en la Barranca Jalalpa tras retiro de residuos

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó sobre la recuperación de 2 mil 890 metros cuadrados dentro del Área de Valor Ambiental Barranca Jalalpa, donde fueron retirados residuos de construcción, demolición y basura acumulada.

De acuerdo con la dependencia, las acciones fueron realizadas a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental y la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, con el objetivo de liberar el espacio intervenido y permitir posteriormente trabajos de restauración ambiental.

Durante la jornada se retiraron materiales de construcción y residuos sólidos urbanos que se encontraban en la zona, lo que permitió recuperar la superficie afectada dentro de este espacio considerado de valor ambiental para la capital.

Según la Sedema, la coordinación interinstitucional permitió realizar la intervención con acompañamiento institucional y bajo criterios de protección ambiental y respeto a los derechos humanos.

Las autoridades capitalinas señalaron que la preservación de las Áreas de Valor Ambiental es relevante para la ciudad debido a que estos espacios contribuyen a la infiltración de agua al subsuelo, la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad, además de generar beneficios ambientales para la población.

En el operativo participaron la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, el Sistema DIF de la Ciudad de México, la Secretaría de Vivienda, la Brigada Animal y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.