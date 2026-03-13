Retiran estructuras instaladas de forma irregular en calles de Benito Juárez

Autoridades de la alcaldía Benito Juárez retiraron estructuras instaladas de forma irregular en calles de las colonias Del Valle Sur y Ciudad de los Deportes.

Personal del área de Vía Pública realizó el retiro de una pérgola, así como de sillas y mesas que ocupaban el arroyo vehicular en la intersección de las calles Amores y San Lorenzo, en la colonia Del Valle Sur.

En un segundo punto, trabajadores de la alcaldía desmontaron una caseta metálica ubicada en las inmediaciones del Parque José Clemente Orozco, en la colonia Ciudad de los Deportes.

Según la alcaldía, las acciones forman parte de los operativos que el gobierno local lleva a cabo para retirar estructuras colocadas sin autorización en la vía pública y que, según las autoridades, pueden obstaculizar el tránsito o representar riesgos para peatones y automovilistas.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, señaló que la recuperación del espacio público es una de las prioridades de su administración.

“Mi compromiso es firme, el espacio público es de todas y todos, seguimos trabajando para recuperar nuestras calles”, afirmó.

El edil añadió que en la demarcación se mantendrán acciones para evitar que comercios o particulares ocupen áreas destinadas al tránsito o a la convivencia comunitaria.

“En Benito Juárez tenemos cero tolerancia a este tipo de acciones; ningún comercio puede estar por encima del bienestar de nuestras vecinas y vecinos”, indicó.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan mantener el orden en la vía pública y garantizar que las calles permanezcan libres de estructuras que no cuenten con autorización.

Asimismo, la alcaldía indicó que el comercio puede desarrollarse siempre que se realice dentro del marco legal y en los espacios permitidos.