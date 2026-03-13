¿Te pueden multar por pedir Uber para que te lleve al aeropuerto? Tras los operativos de la Guardia Nacional, conoce si podrán multarte por pedir Uber al aeropuerto (Imagen hecha con IA)

En los últimos días han surgido dudas sobre el uso de plataformas de transporte para llegar a los aeropuertos en la zona metropolitana de México. Conoce si podrán multarte por pedir Uber para que te lleve al aeropuerto.

El pasado miércoles 11 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se llevó a cabo un bloqueo en el acceso vehicular por parte de agrupaciones de taxistas, en el que, entre otras cosas, solicitaban la regularización de transportes de aplicación digital.

Tras las conversaciones que mantuvieron estas agrupaciones, junto con las autoridades mexicanas como la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario Marina, se determinó que la Guardia Nacional realizaría operativos para evitar “servicios irregulares”.

¿Te pueden multar por pedir un Uber al aeropuerto?

Mientras que el Grupo Aeroportuario Marina ha indicado que los servicios de aplicación de taxis no cuentan con autorización para operar en la zona federal del aeropuerto, Uber ha señalado que, derivado de un recurso legal, no pueden multarte por pedir un Uber al aeropuerto.

De acuerdo con lo señalado por el servicio de transporte por aplicación Uber, la empresa obtuvo una suspensión definitiva, la cual determina que las autoridades deben abstenerse de realizar detenciones o imponer sanciones basadas únicamente en el uso de la app de Uber.

Por lo que, no pueden sancionar a los conductores que se encuentren prestando un servicio desde o hacia un aeropuerto con la app de Uber.

Esta suspensión, según lo señaló la aplicación en un comunicado de prensa, fue incumplida por las autoridades, a pesar de haber sido reiterada por un juez federal.

Por otra parte, derivado de las manifestaciones por las agrupaciones de taxistas a partir del 12 de marzo, se han realizado operativos por parte de la Guardia Nacional para evitar “servicios irregulares”, refiriéndose a las aplicaciones de transporte.